'Se splača jeziti na internetu?'

Dejan Ikovic je 32-letni mlinar, ki med delom pogosto premleva nove domislice za šale, ki jih potem uporabi na svojih stand up nastopih. V stand upu uživa, ker mu omogoča neposredni stik s publiko, s svojimi domislicami pa upa, da mu bo uspelo nasmejati množico pod odrom. Kot nam je povedal, skuša v svoj material vplesti kakšno zanimivo dejstvo ali na koncu nastopa podati nauk. Največkrat se pošali iz domačega kraja, Solčave, in jo primerja z ostalim svetom. Zakaj? "Preprosto zato, ker sem edini komik iz najbolj redko poseljene in zelo odročne občine v Sloveniji. Kadar govorimo o Solčavi, me ne skrbi, da je kateri komik že naredil kaj podobnega," nam je povedal.

A kot večina komikov se tudi sam izogne določenih tem, ker meni, da kot komik še ni na nivoju, da bi lahko spretno krmaril med občutljivimi temami, a mu to predstavlja izziv za nadaljnje delo. "Kadar v svoj nastop vpletam občutljive teme, se raje pošalim na račun sebe ali svojega okolja. Izogibam se blatenju neznancev samo zavoljo cenene šale, če že mora biti šala res dobra," pravi Ikovic o tem, kje je zanj meja, ki je nikoli ne prestopi, ker se mu tematika zdi občutljiva in z njo noče nikogar užaliti.

In kdaj je komentar na meji okusnega?

"To je predvsem odvisno od prejemnika. Zato se mi zdi bolje, da se s temami črnega humorja eksperimentira na odru, kjer vidiš odziv publike in ne na medmrežju," odgovarja 32-letnik.

Kot opaža komik, Slovenci živimo v družbi, kjer je jamranje drugi slovenski nacionalni šport, prvi je faušija. "Naprej po lestvici nekaj časa nič, nato pa pridejo na vrsto smučarski skoki. To je srčika slovenske družbe. Se pa na dnevni ravni najdejo prav prijetni primerki, ki ovržejo to teorijo," je kritičen do družbe, v kateri živimo.

Seveda je bil tudi sam že kdaj užaljen, do sedaj pa so ga v življenju najbolj užalili z obsojanjem po krivem. Za ljudi, ki v življenju raje uporabljajo žaljivke kot šaljivke, pravi, da se mu malce smilijo, saj gre za negativne ljudi, ki na takšen način sproščajo svoje frustracije, a jim to žal ne pomaga. Kot dodaja Ikovic, to kvečjemu zadevo le poslabša.

In kakšno je njegovo sporočilo ljudem, ki se poslužujejo žalitev in anonimnost zlorabljajo za pisanje žalitev? "S takšnim početjem največkrat razjezite najprej sebe, nato še drugega. Se splača jeziti na internetu?"

'Namesto žaljivk raje pišimo šaljivke'

