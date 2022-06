'Smeh je dobro orodje za odpravo sovraštva'

Matej Pušnik je še eden izmed komikov, ki se je pridružili naši akciji proti sovražnemu govoru. Meni, da je težko napisati šaljiv komentar, a pomembno, ker je smeh omogoča, da se slišimo, razmislimo in začutimo empatijo, kar pa so dobra orodja za odpravo sovraštva.

Matej Pušnik zase pravi, da v družbi raje posluša kot govori, oglasi pa se, če imam kaj smešnega za dodati. Šal ne pripoveduje, ga pa kolegi kdaj presenetijo s kakšno klasično šalo. Najbolj ga nasmejijo dobre šale, ki so del trenutka. Prvi stik s komedijo je imel v dedkovi delavnici, ko je ta na radiu poslušal Jako Šraufencigra, kasneje pa so ga v srednji šoli navdušili posnetki Top liste nadrealista, Monty Python's Flying Circus in Pablo Francisco s svojimi imitacijami. V študentskih letih je začel spremljati slovensko stand up sceno, prvič pa je na oder stopil pri tridesetih. "Ta nastop je bil tako dober, da sem naredil dvoletno pavzo, nato pa so me odrske deske ponovno pritegnile in od 30. 1. 2019 se redno ukvarjam s komedijo."

icon-expand Matej Pušnik FOTO: POP TV

Pušnik je na začetku želel zgolj nastopati, kasneje pa mu zabavanje občinstva ni bilo več dovolj. "Ta izziv se je kmalu prelevil v povezovanje in kasneje v organizacijo komičnih večerov. Vmes sem začel snemati video podcast Stand-up intervju, kjer predstavljam komike, ki o komediji izobražujemo uka željne gledalke in gledalce." Pri svojem delu išče navdih pri komikih, ki imajo svoj stil in govorijo daljše zgodbe, enovrstične šale ali nekaj vmes. Komik pravi, da v komediji ne rabiš biti pazljiv pri tem, da koga ne užališ. "Ravno nasprotno, če boš le pazil, da ne boš koga užalil, nikoli ne boš preizkusil šale, slednje pa je za stand-up komedijo ključno. Važno je, da nisi načrtno žaljiv. Prej ali slej pa tako ali tako naletiš na ljudi, ki so radi užaljeni, kdaj tudi namesto nekoga drugega." Dodaja, da se v komediji lahko šališ o vsem, pri občutljivih temah pa mora biti po njegovem le kvaliteta šale na višjem nivoju. "Komedija živi na robu, ki ga moraš kdaj tudi prestopiti, da izveš, kje je. Če si predolgo čez mejo dobrega okusa, postaneš žaljiv, to pa je orodje, ki ga zmorejo le določeni velikani, kot sta bila Don Rickles in Joan Rivers."

Matija, ki je del naše akcije proti sovražnemu govoru, komentarjev na spletu ne bere, prav tako pa se izogiba družbenim omrežjem. Pravi, da je šaljiv komentar napisati tako težko kot šalo. Kljub temu, da si je šale težko izmisliti, so te ključnega pomena, saj nam po njegovem smeh omogoča, da se slišimo, razmislimo in začutimo empatijo, kar pa so dobra orodja za odpravo sovraštva. Namesto žaljivk raje pišimo šaljivke Da je smeh pol zdravja, šaljivi in neškodljivi komentarji pa še kako dobrodošli, potrjuje tudi akcija Žaljivi, šaljivi komentarji, s katero naš portal 24ur.com spodbuja k pisanju čim bolj šaljivih komentarjev in tako na poljuden način opozarja na problematiko sovražnega govora.