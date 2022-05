Sojenje Heardova – Depp: med šaljivimi in sovražnimi komentarji

Da bo sodni proces med bivšima zakoncema Amber Heard in Johnnyjem Deppom postal pravi hit na področju popularne kulture, je bilo jasno že med izbiro porote, ko se je pred sodno dvorano zbralo na desetine Deppovih oboževalcev, ki svoje nenaklonjenosti do igralke niso skrivali. Transparenti z bolj ali manj hudomušnimi napisi pa so v resnici le v mali meri izražali mnenja in komentarje, ki so se začeli širiti po družbenih omrežjih.

Največ jeze, sovražnih komentarjev in pa tudi tistih, ki so ostali na pravi strani meje med sovražnim govorom in svobodo govora, se je v zadnjem mesecu dni usulo na ramena 36-letne ameriške igralke. Uporabniki so jo med drugim označili za lažnivo kačo , strašljivo manipulatorko in osebo s hudimi duševnimi motnjami. Kritiki ni ušel niti njen način govora in solze, ki so bile po mnenju mnogih zaigrane ter celo način oblačenja. Na spletu se je namreč že v začetnih tednih sojenja razvila teorija, da je igralka namenoma kopirala Deppove oprave in s tem skušala manipulirati tako z igralcem kot s poroto. Teorija, ki vse do tega trenutka ostaja zgolj to, je na spletu hitro postala viralna.

Uporabniki omenjenih platform so imeli tokrat eno redkih priložnosti, da so lahko zvezdniško sojenje oziroma njegov prenos v celoti spremljali v živo. To pomeni, da je vsaka beseda, kretnja in mimika prisotnih v dvorani postala tarča analize tviterašev in povsem nove skupine ljudi, tiktokterašev (uporabnikov družbenega omrežja TikTok , op. a.).

Na TikToku je videoposnetek s takšno in podobno vsebino pod ključnikom #amberheard dosegel že skoraj 10 milijard ogledov, medtem ko so video vsebine s ključnikom #amberheardcancelled , ki kliče h kulturi črtanja igralke, na isti platformi dosegle slabih 74 milijonov ogledov. Precej zgovorna je bila tudi peticija o odstranitvi Heardove iz nadaljevanja filma Aquaman, ki je zbrala že več kot štiri milijone podpisov. Javno dojemanje Heardove je zaradi raznih zgodb v medijih in komentarjev na spletu v enem trenutku postalo tako negativno, da je igralka odpustila ekipo za odnose z javnostjo.

Veliko tujih medijev je v tem času opozorilo na prestopanje meje svobode govora v sovražni govor. Fenomen zvezdniškega sojenja in njegove prisotnosti predvsem na TikToku so strokovnjaki povezali s slavo in zaslužkom uporabnikov, ki so najbolje zajezdili ta trend. "TikTok je za uporabnika ustvaril prilagojeno resničnost. Na podlagi interesov ti ponuja vsebine in s tem ustvarja percepcijo resničnosti," je za CNN pojasnil Daniel Klug, sistemski znanstvenik z Univerze Carnegie Mellon in pojasnil, da so uporabniki s pridobivanjem pozornosti, klikov in posledičnega zaslužka le povečali količino svojih komentarjev.

Pojav vpliva javnega mnenja na percepcijo posameznika tekom zvezdniškega sojenja sicer še zdaleč ni nov pojav. V koncu preteklega tisočletja je javnost podobno razdelilo sojenje ameriškemu športniku O.J. Simpsonu, ki je bil obtožen umora nekdanje žene Nicole Brown Simpson in njenega prijatelja Ronalda Goldmana. Medtem ko so ga nekateri videli kot okrutnega in nasilnega posameznika, so ga drugi zaradi njegovih preteklih športnih dosežkov kovali v zvezde. Pred tedni valu kritik niso ušle niti sestre Kardashian, ki so se na sodišču branile proti obtožbam bivše svakinje Blac Chyne. Medijsko vseprisotne sestre so postale tarče posmeha zgolj na podlagi skice, ki jo je v času sodnega postopka narisala in na splet objavila sodna ilustratorka Mona Shafer Edwards. Plastični klovni in iznakažene spake sta bili le dve opazki, ki so jih sestre prejele na račun svojega izgleda.

'Namesto žaljivk raje pišimo šaljivke'

Kljub temu da sta bila v zadnjem mesecu žaljivk deležna tako Heardova kot Depp, so splet v tem času preplavili tudi šaljivi komentarji, ki so se na hudomušen način navezali na sodni proces. Na TikToku so se rodili številni viralni zvočni izseki sojenja, Twitter so preplavili memi (viralne spletne šale, op. a.). Da je smeh pol zdravja, šaljivi in neškodljivi komentarji pa še kako dobrodošli, potrjuje tudi akcija Žaljivi, šaljivi komentarji, s katero naš portal 24ur.com spodbuja k pisanju čim bolj šaljivih komentarjev in tako na poljuden način opozarja na problematiko sovražnega govora.