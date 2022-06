Kmetom vedno več težav povzročajo zveri. Samo letos so volkovi 75-krat napadli živino, največkrat v Pivki. Na teh pašnikih se je tudi v zadnjem tednu zgodilo največ napadov, škoda je ogromna, pravijo obupani kmetje. Volkovi so največkrat napadli drobnico – ovce in koze. Kmetje zahtevajo, da pristojni ukrepajo. Bojijo se namreč, da pred volkovi niso varni niti krave niti konji.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 04:22 audio-control-play-line Iz SVETA: Zakon o odvzemu 03:23 audio-control-play-line Iz SVETA: Letos že 75 napadov volkov icon-chevron-left icon-chevron-right