'Za žaljiv komentar se ni treba potruditi, za šaljivega pa potrebuješ čas'

Komik Matic Kokošar je 27-letni profesor zgodovine in geografije iz Baške grape, ki se je pridružil naši akciji proti sovražnemu govoru Žaljivi, šaljivi komentarji. Z njim smo se pogovarjali o njegovih začetkih v komediji, ciljih za prihodnost in spletnih komentarjih, pri katerih je po njegovem problem anonimnost piscev, pravopis in uporaba velikih tiskanih črk.

Kako si začel svojo kariero v stand up komediji? V srednji šoli sem začutil potrebo po nastopanju, kar sem skušal precej neuspešno zadovoljiti z igranjem v različnih glasbenih skupinah. Ko sem prišel študirat v Ljubljano, sem opazil, da sem relativno smešen med neznanci. Kmalu zatem sem zasledil, da imajo v 10ki, klubu smeha, proste prijave za popolne novince. Prijavil sem se na open mic z mojimi prvimi šestimi minutami precej slabih šal in od tam se je število nastopov počasi začelo množiti. Ali v družbi veljaš za zabavnega? Prijateljem pogosto govoriš šale? Moja družba precej nastrada zaradi moje impulzivnosti, ko jim skušam vse nedokončane in nedodelane šale povedati naenkrat. Na mojo srečo so precej tolerantni do mojih nesmislov, ker mi potem vsaka deseta šala dejansko uspe.

Kaj te najbolj nasmeji? Resnično izvirne šale, katerih konec nisi mogel na noben način predvideti. Kateri komiki, tuji in slovenski, so ti v navdih? Navdih na naši sceni so mi predvsem Pižama, Uroš Kuzman in Gašper Bergant. Vsi trije zato, ker so precej vsestranski. Kuzman zato, ker mi je dokazal, da profesura ni tako velika ovira pri nastopanju ob večerih. Pižama zato, ker je svoj humor prenesel praktično v vsak drug medij, predvsem v literaturo. Bergant pa zato, ker je navkljub slavi ostal še vedno preprost podeželski model. Seveda pa so tudi moji idoli Dave Chappelle, George Carlin in Bill Burr, ki me opominjajo, da sem od njih oddaljen še dlje, kot je Baška grapa oddaljena od celostne prenove cestnih povezav. Kaj si želiš doseči na slovenski stand up sceni? Sestaviti celovečerno stand up predstavo, na katero bodo ljudje prišli in poleg obilice smeha domov odnesli še nekaj več. Imaš iz svojega nastopa kakšno zanimivo anekdoto? Tale je precej črna. Nekoč sem nastopal za zaprto družbo, ki je imela tik pred mojo najavo minuto tišine v čast pokojnim, ki so jih zapustili v preteklem letu, po kateri je sledil moj nastop. Nekoč pa sem na Obali nastopal v enem izmed tamkajšnjih barov pred publiko, ki je bila sestavljena izključno samo iz italijanskih gostov, dogovorjeni pa smo bili za trideset minut nastopa v slovenščini. Seveda sem nastop vseeno izpeljal, mi pa v celotnem nastopu z mikrofonom v roki ni uspelo niti za sekundo preglasiti publike, polne zahodnih sosedov.

Moraš biti kot komik pazljiv, da s svojimi šalami koga ne užališ? To je popolnoma odvisno od tega, kakšne vrste komik si. Nekateri se praktično ne zmenijo za to oziroma temu namenijo malo pozornosti. Jaz po drugi strani v dopoldanskem času poučujem in sem posledično že zaradi samega poklica precej bolj previden. Je pa žaljenje kot tako precej težko opredeliti, ker gre za subjektivno zadevo. Meniš, da se je v komediji dovoljeno šaliti o vsem ali lahko tudi komik prestopi mejo dobrega okusa? Šalimo se lahko praktično glede vsega. Edina razlika je v tem, kakšen pristop boš pri tem ubral. Umetnost komedije je ravno v tem, da lahko govoriš o izredno težkih stvareh, ne da bi preveč prestopil mejo dobrega okusa. Najlepše je to opisal vrhunski komik George Carlin, ko je dejal: "Mislim, da je dolžnost komika ugotoviti, kje smo potegnili črto in jo potem premišljeno prestopiti."

Ali kdaj bereš komentarje na spletu? Pogosto padem v to črno luknjo interneta. Komentarji so me že nasmejali do te mere, da so mi izboljšali celoten dan, vse skupaj pa je večkrat šlo tudi v nasprotno smer. Težava je že sistemska, sodobni članki so zaradi klikov spisani na način, da vzbudijo pri bralcu buren odziv. Ko k temu dejavniku dodamo še v večini primerov slabe novice in občutek varnosti ter anonimnosti za uporabniškim imenom, pa smo tam, kjer smo danes. Kaj bi svetoval tistim, ki na spletu pišejo žaljive komentarje? Jim lahko namigneš, kako napisati šaljiv komentar? Ne vem, če bi res rad nase pritegnil to skupino ljudi. (smeh) Prva žrtev vseh teh komentarjev je zagotovo pravopis. Da pustiš žaljiv komentar, se ti ni treba kaj dosti potruditi, da pa napišeš kaj bolj šaljivega, si moraš vzeti nekoliko več časa. Mogoče samo ena zadeva, nimaš nič kaj bolj prav, če svoje mnenje napišeš z veliki tiskanimi črkami.