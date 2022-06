'Žalitve vedno pridejo iz ust tistih, ki so v življenju nezadovoljni'

Matevž Baloh je svojo kariero v stand up komediji začel po zaključku magisterija, ko je imel imel ''post študijsko'' krizo in ni vedel, kaj bi počel. "To kar sem študiral me ni zanimalo več, kar je kar pozno spoznanje. Ponudila se je priložnost, ko so na razpisu iskali neuveljavljene komike, prijavil sem se in razpis tudi dobil. Takoj naslednji teden sem prvič stopil na oder in nikoli več pogledal nazaj, ker noben noče ponovno videti svojega prvega nastopa." Sedaj na odru uživa in dokler bo tako, namerava s komedijo nadaljevati.

Domžalčan pravi, da v vsaki družbi velja za zabavnega, saj preprosto ne more zadržati svojih opazk, ki so večino časa, ne glede na temo pogovora, smešne. "Na srečo me vsi še vedno znajo jemati resno." Pogovori s prijatelji in drugimi ljudmi so tudi nekaj, kar najbolj nasmeji Matevža, še posebej takrat, ko zna nekdo nesmiselni pogovor osmisliti in zapeljati do nenavadno čudovitih zaključkov. Poleg tega sta še dve osebi, ki ga vedno nasmejeta: komika David Mitchell in James Acaster . Sicer pa ostalih komikov ne spremlja preveč, saj želi imeti povsem svoj pogled na vsako temo, ki obstaja. "Ko enkrat slišim pogled drugega komika, sam težje sestavim svojega in se posledično teme redko lotim. Navdih so mi komiki, ki so slovenskemu stand upu utrli pot in se na nek način čutim dolžnega, da to pot pomagam utrditi za tiste, ki pridejo za mano."

Stand up nastopi so vse prej kot lahko delo, saj je občinstvo težko nasmejati. Balohu se je eden izmed najbolj čudnih nastopov v njegovem življenju zgodil v Ljubljani na Kongresnem trgu. "Nastopal sem ob desetih dopoldne, v publiki pa so bili kamerman, ministrica za delo in štirje Španci, ki so le čakali, da neham govoriti in si bodo lahko naročili palačinke. Prvič sem se počutil, da govorim samemu sebi. Sem pa vsaj nasmejal ministrico."

Matevž se pri svojih nastopih poskuša izogniti temu, da bi koga užalil, tako da na svoje šale skuša gledati iz zornega kota morebitne žrtve. "Mislim, da mi uspeva in mislim, da nimam napisane šale, kjer bi se kdo lahko videl kot žrtev." Dodaja, da so meje dobrega okusa v komediji različne. "Nekaj, kar je meni čez mejo dobrega okusa, je nekomu lahko povsem sprejemljivo. Sam se ne vidim kot avtoriteto, ki bo drugim govorila, kje je ta meja narisana. Vem, kje je moja meja in čez to ne grem, če pa bi jo nevede prestopil, bi me sestra takoj opozorila." Komik meni, da žalitve vedno pridejo iz ust tistih, ki so v življenju nezadovoljni, ni pa žaljenje nekaj, kar kar bi bilo le slovenko. "Morda moramo poskrbeti, da bo v Sloveniji manj nezadovoljnih in se bomo zadovoljno šalili skupaj."