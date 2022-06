Zvezdniki, ki so se umaknili z družbenih omrežij: 'Internet zame ni več varen prostor'

Čeprav na prvi pogled deluje, da imajo znana imena iz sveta zabavne industrije trdo kožo, pa na nekatere spletne komentarje niso imuni. Ariana Grande, Pete Davidson, Chrissy Teigen in drugi so zaradi žaljivih opazk na družbenih omrežjih naredili premor in se za nekaj časa poslovili od svojih sledilcev. Alec Baldwin je dogajanje na Twitterju slikovito opisal kot ''zabavo, na kateri vsi kričijo'', do podobnih platform pa sta zaradi spletnega nasilja kritična tudi Meghan Markle in princ Harry.

Ariana Grade se je od družbenih omrežij poslovila oktobra 2018, kasneje pa se je za podoben korak odločila tudi decembra 2021, ko je deaktivirala profil na Twitterju. Čeprav svoje odločitve ni javno pojasnila, so oboževalci sklepali, da si je premor vzela zaradi novih projektov. Hitro je postalo jasno, da se je enostavno naveličala grobih komentarjev, ki so bili krivi tudi za njen umik pred več kot tremi leti. Takrat je najprej onemogočila komentarje pod objavami na Instagramu, kar je utemeljila v odgovoru enemu od oboževalcev: ''Včasih si ne morem pomagati in naletim na resnično negativne komentarje. To me prizadene, v resnici ni vredno.''

icon-expand Ariano Grande negativni komentarji prizadenejo. FOTO: Profimedia

Chrissy Teigen, ki je dolgo časa kraljevala na Twitterju in nizala (ne)premišljene izjave, si je premor vzela marca lani. To ni bilo prvič, po pritiskih javnosti je to storila že večkrat, med drugim tudi takrat, ko je izgubila otroka in tudi oktobra 2014, ko je na družbenih omrežjih prejela nekaj groženj s smrtjo.

icon-expand Chrissy Teigen je bila pogosto (pre)glasna, komentatorji so ji vrnili z dvojno mero. FOTO: AP

24. marca 2021 je ob slovesu od priljubljene platforme povedala: ''Twitter mi ne služi več kot nekaj pozitivnega, temveč je zgolj negativen in mislim, da je čas za to, da nekaj storim.'' Dodala je še: ''Moj življenjski cilj je, da osrečim ljudi. Bolečina, ki jo čutim, ko tega ne storim, je preveč zame.'' Ob tem je prosila za razumevanje vseh, ki so bili del njegove spletne skupnosti. Na Twitter se je po približno mesecu dni vrnila, saj ni zdržala te ''tišine'' in dejstva, da je z odhodom naenkrat izgubila dva tisoč prijateljev. Alec Baldwin je Twitter zapustil po nevzdržnih komentarjih, ki so jih uporabniki brezkompromisno usmerili proti njegovi ženi Hilarii. Ta naj bi po njihovem mnenju namreč lagala o svojem španskem poreklu. Igralec ni zdržal in ob slovesu z družbenih omrežij je dejal: ''Twitter je kot zabava, na kateri vsi kričijo. Ta zabava ni dobra. Nasvidenje za zdaj.'' Čez čas se je vrnil, a svoj račun zaprl za širšo javnost.

icon-expand Alec Baldwin: ''Twitter je kot zabava, na kateri vsi kričijo.'' FOTO: Profimedia

Lorde je v enem od intervjujev pojasnila, zakaj se je že pred leti odločila, da na družbenih omrežjih ne bo zapravljala časa: ''Razlog, zakaj sem zapustila omrežja, ob tem, da sem se počutila, da izgubljam lastno svobodno voljo, je bila ogromna količina stresa, ki sem ga čutila zaradi dogajanja na našem planetu, zaradi sistematičnega rasizma, zaradi policijske brutalnosti v tej državi.'' Pevka ni zmogla negativnosti, ki jo prinašajo te vsebine ter pripadajoči komentarji uporabnikov, ki so se odzivali pod objavami. Lorde še vedno vztraja pri odločitvi, lotila se je zgolj nekaterih promocijskih aktivnosti, povezanih z njenim albumom Solar Power.

icon-expand Lorde družbena omrežja uporablja zgolj v promocijske namene. FOTO: Profimedia

Lizzo se z zlobnimi jeziki na Twitterju ni več želela ukvarjati, zato je 5. januarja 2020 tvitnila: ''Tako je, ne zmorem se več iti tega Twitter sra*** ... preveč trolanja.'' Pred takratnim koncertom v Avstraliji je pojasnila, da ji je Twitter kot platforma sicer všeč: ''Z njegovo pomočjo sem lahko povezana z ljudmi, ki me podpirajo ... tako lahko tudi delim pozitivna sporočila. Vendar sedaj sem prišla do točke, ko se moram spopadati z internetnimi nasilneži, preveč je negativnosti, ki je sedaj del naših življenj.'' Pevkin račun je še vedno aktiven, s tviti pa sedaj upravlja njen management.

icon-expand Lizzo ima dovolj Twitterja. FOTO: Profimedia

Pete Davidson je svoj profil na Instagramu izbrisal decembra 2018, potem ko je objavil sporočilo, zaradi katerega je zaskrbelo njegove bližnje. Njegov prijatelj Machine Gun Kelly je po zapisu, ki se je pričel z: ''Ne želim več živeti na tej Zemlji ...'' takoj preveril, ali je s komikom vse v najlepšem redu. Kasneje je pojasnil: ''Nič ni narobe ... ne želim biti več del Instagram skupnosti. Ali na kateri drugi družbeni platformi. Internet je prostor, poln zla, ne navdaja me z dobrim občutkom ... Prepričan sem, da se bom nekoč vrnil.'' To je storil februarja letos, ko je postalo jasno, da je srečen v razmerju s Kim Kardashian. Uspešno pa je prestal tudi nekaj žaljivih komentarjev njenega nekdanjega soproga Kanyeja Westa, ki so mu račun deaktivirali ravno zaradi neprimernih in zaskrbljujočih objav.

icon-expand Pete Davidson: ''Internet je prostor, poln zla ... '' FOTO: Profimedia

Millie Bobby Brown, zvezdnica serije The Stranger Things, je s Twitterja odšla junija 2018. Boleče objave in komentarji so ji grenili življenje ravno v juniju, mesecu ponosa, ko je doživela nekaj napadov v obliki homofobnih memov. Igralka je pred tem že izkazala podporo LGBT skupnosti. Vmes se je oboževalcem oglasila samo še januarja 2019, v opisu profila pa ima zapisano: ''Na tem računu želim širiti ljubezen in pozitivo. Prenehajte s spletnim nasiljem.''

icon-expand Millie Bobby Brown uporabnike Twitterja poziva, naj nehajo s spletnim nasiljem. FOTO: Profimedia

Iggy Azalea je ob prihodu z dopusta leta 2015 doživela neprijetno presenečenje, zaradi katerega je zapustila Twitter. Paparaci so jo namreč v bikiniju ujeli na Havajih, kar je sprožilo plaz neprijetnih odzivov: ''Prišla sem s krasnih počitnic, pokukala na internet in odkrila, da je očitno izjemno šokantno in nezaslišano, da sem ženska, ki ima celulit.'' Od takrat naprej za njen račun skrbi njena ekipa.

icon-expand Iggy Azalea ne more verjeti, kakšnih komentarjev je bila deležna zaradi fotografij s počitnic. FOTO: AP

Lena Dunham je septembra 2015 naznanila, da bo z njenim računom na Twitterju upravljal nekdo, ki ga bo za to najela. Vse z namenom, da bi se izognila verbalni konfrontaciji in tovrstnemu nasilju. ''Internet zame več ni varen prostor,'' je dejala takrat in ohranila račun na Instagramu.

icon-expand Lena Dunham se na Internetu ne počuti varno. FOTO: Profimedia

Meghan Markle in princ Harry sta zaradi spletnega nadlegovanja prenehala z uporabo družbenih omrežij, na katere sta privabila kar deset milijonov sledilcev. Marklova je za revijo Harper's Bazaar potarnala, da se počuti kot ''oseba, ki jo trolajo najpogosteje na svetu", svojo težko situacijo pa opisala kot takšno, ki jo je skoraj ''nemogoče preživeti''. Princ jo je pri odločitvi podprl in dodal, da želita biti del ''človeške izkušnje'' in ne ''človeškega eksperimenta'' in uporabnike omrežij pozval, naj nehajo skrolati v neskončnost, temveč dejstva spletnega vira dobro preverijo in raziščejo informacije, ki jih pridobivajo.

icon-expand Meghan Markle in princ Harry sta se bila zaradi napadov na vojvodinjo Susseško primorana umakniti z družbenih omrežij. FOTO: Profimedia