Sanjski moški čaka na vas

Odpiramo prijave za vse, ki verjamete v ljubezen in princ na belem konju še ni prijezdil mimo vas.

Si želite spoznati svojo sorodno dušo? Sanjskega moškega, ki je lep, uspešen, pameten in še romantičen? Oh, vse to smo našli v našem sanjskem moškem, za katerega se lahko borite tudi ve.

Na POP TV odpiramo prijave za enega najbolj priljubljenih resničnostnih šovov na svetu Sanjski moški. Iščemo dekleta, ženske, dame, ki se bodo borile za njegovo naklonjenost in ljubezen. V znanem ljubezenskem šovu bomo moškega in njegove izbranke popeljali na romantične lokacije, pripravili nepozabne zmenke in obiskali še nevidene kotičke Slovenije.

Dekleta, ženske, dame ... Ne bomo ga razkrili. Prijavite se in ga spoznajte same.