Domača scena

Sanjski moški Hrvaške: Vanja ob začetku nove sezone odkrito o šovu

Ljubljana, 26. 01. 2026 20.24 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ota Širca Roš
Vanja Sanjski moški Hrvaške

Vanja, lanska zmagovalka šova Sanjski moški Hrvaške, je pred začetkom nove sezone spregovorila o svoji intenzivni izkušnji in razhodu s Šimetom. Kljub koncu ljubezni in letu dni brez stikov, Vanja še vedno čuti močne emocije in mladim dekletom v novi sezoni svetuje, naj se ne osredotočajo le na šov, temveč tudi na svoje življenje. Samska Vanja poudarja, da je to čas za spoznavanje sebe, medtem ko novi Sanjski moški obljubljajo veliko drame.

Začenja se nova sezona šova Sanjski moški Hrvaške. Spomnimo se, lani je zmagala Slovenka Vanja, a njena romanca s Šimetom Elezom ni trajala dolgo. Šime je medtem že našel novo ljubezen, hrvaško pevko Majo Šuput. Ob izidu nove sezone je Šime izjavil, da nasledniku želi, naj se ne obremenjuje s komentarji javnosti in se osredotoči na ljubezensko izkušnjo. To nakazuje, da je pritisk javnosti eden izmed glavnih izzivov, s katerimi se tekmovalci srečujejo po koncu snemanja. Pripravljeni smo na novo dramo in ljubezenske zaplete, ki jih bo prinesla sveža sezona.

Lanska zmagovalka Vanja je po letu dni spregovorila o vplivu šova: "Je še kar precej intenzivno, čeprav je eno leto minilo. Še kar čutim vse, kar sem čutila v tistih trenutkih." Povedala je, da je prva epizoda nove sezone pri njej vzbudila močne spomine. O novih Sanjskih moških pa pravi: "Sta zelo prijetna za nekatere druge punce," a zanjo osebno ne. Njene izkušnje torej potrjujejo, da televizijski šovi puščajo dolgotrajen pečat na udeležencih.

Vanja ni imela nobenih stikov s Šimetom vse od objave o njunem razhodu, kar je bilo pred natanko enim letom. Za dve Slovenki, ki sta vstopili v novo sezono, ima poseben nasvet: "Rekla bi jima to, kar bi mogoče sebi, da se ne osredotočata preveč na šov, ampak da še zraven živita svoje življenje. Ker sem preveč pozornosti dala šovu in me je to malo zavedlo." S tem Vanja poudarja pomembnost psihološke stabilnosti in samozaščite v svetu medijske prepoznavnosti.

Vanja je glede tekmovalk v novi sezoni že izdelala mnenje: "Vse so različne, ampak imam že svoji dve favoritki." In glede drame? "Drama pa bo, ker so res različne, tako da bomo videli," s samozavestjo napoveduje. Svojo izkušnjo v šovu je unovčila na zelo oseben način: "Trenutno sem to počela tako, da sem samska, malo pa spoznam sebe in potem mislim, da se bo pojavil ta pravi, sanjski moški." 

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
