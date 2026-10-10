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Seks, droge in klasika: Ali so bili skladatelji prve rock zvezde?

Ljubljana, 10. 10. 2026 10.14 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Aleksander Pozvek
Seks, droge, klasika

Nova glasbena komedija Seks, droge in klasika skozi humor raziskuje usodo klasičnih velikanov v modernem času in preverja, ali bi Mozart sploh dobil kulturni status.

Kaj bi počeli Mozart, Beethoven in Chopin, če bi se zbudili v današnjem digitalnem svetu? To vprašanje si zastavljajo ustvarjalci nove komedije, ki velikane klasične glasbe postavljajo v povsem nov kontekst. Ideja predstave temelji na spoznanju, da so bili ti geniji "nič drugačni od rock zvezdnikov danes", saj so v svojem času dvigovali ogromno prahu. Danes pa namesto globokih romantičnih misli marsikdo kot višek romantike ponuja le telefonsko številko in obljubo, da bo "ostalo izvedel na samem", kar kaže na precejšen kulturni premik v komunikaciji.

V predstavi blestijo izjemni glasbeniki, ki klasično glasbo prepletajo z modernim humorjem. Za klavirjem sedi Leon Firšt, spremljata pa ga Peter Firšt na trobenti in Miha Firšt na kontrabasu, ob njih pa se predstavi tudi vokalistka Gaja Zorc. Skupaj obujajo zgodbe o premoženju genijev, ki bi bilo danes vredno stotine milijonov evrov, in o njihovih morebitnih podvigih v sodobnih šovih. Analiza tako skozi glasbo kot skozi besedilo pokaže, da je bila meja med visoko kulturo in škandaloznim življenjem že takrat zelo tanka, le mediji in orodja za dosego slave so se spremenili.

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Seks droge in klasika Aleksander Pozvek glasbena komedija Wolfgang Amadeus Mozart klasična glasba

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