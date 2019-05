Sesanje z robotskim sesalnikom, da ali ne?

Lahko posameznik res posesa bolje?

Največkrat zapisana trditev je, da posameznik sam posesa bolje, kot to lahko stori robotski sesalnik. Kot običajno trditev drži in ne drži. Drži zato, ker robotski sesalnik ne zmore sesati stopnic, sedežnih garnitur, prav tako ne more pred sabo umikati igrač, ali drugih stvari na tleh. Ne drži pa zato, ker je robotski sesalnik robotin gre vedno povsod, kamor lahko pride. Sami običajno med tednom sesamo samo površinsko, tisto, kar je vidno prostemu očesu in ne gremo vsakič s sesalnikom pod mizo, posteljo in pod pohištvo. Robotski sesalnik pa to naredi vsakokrat, ko je na delu. Prednost takega sesanja je v tem, da sesamo vsak dan, ko nas ni doma in v tem, da robotpri sesanju prahu ne dviguje, temveč ga pobira. Zato je stanovanje bolj vzdrževano, saj je na ta način, tudi na pohištvu manj prahu. Seveda pa je pogoj za to kakovosten sesalnik z visoko učinkovitimi filtri. Sesalniki iRobot® Roomba®serij 800, 900 in e5 zadržijo 99 odstotkov prahu, plesni, živalskih delcev in drugih alergenov v velikosti do enega mikrona.