'Italijani nam ne pomagajo, mogoče celo malo nagajajo'

Alarmantni zastoji na primorski avtocesti in kilometrske kolone tovornjakov pred mejnim prehodom Fernetiči so sprožili nujni sestanek, na katerem so se zbrali ministrica Alenka Bratušek, direktor Darsa Andrej Ribič in predsednik sekcije za promet pri OZS Peter Pišek. Slednji opozarja na milijonske izgube prevoznikov in povečano nevarnost. Razprave o rešitvah in možnih napakah (npr. zaprtje Vipavske ceste) so intenzivne, saj se pričakuje, da se bodo razmere poslabšale ob povratku ljudi z dopustov in začetku šole.

Ministrica Bratušek je poudarila zavezanost ministrstva reševanju izzivov in se zahvalila vsem deležnikom za konstruktiven dialog. Obenem je izpostavila, da je to obdobje, v katerem se v slovensko infrastrukturo vlaga rekordne zneske. "Od leta 2022 do leta 2026 bo naša država v infrastrukturo vložila približno sedem milijard evrov. Zgodovinsko visoko," je poudarila. To potrjuje vladno prioriteto dolgoročnega razvoja prometnih sistemov. Dodala je, da je rešitev razmer na Fernetičih absolutno nujna in da je Dars že podal predloge.

Predlog Darsa o režimu 1:1, se pravi en pas gor in en pas dol po eni strani avtoceste, ni bil realiziran. Kot je dejala ministrica, je bil prvotni predlog spremenjen po mnenju lokalnih skupnosti in strokovnih služb, vključno z gasilci, reševalci in policijo. Razlog za poslabšanje situacije Bratuškova vidi tudi v tem, da "nam Italijani ne pomagajo, mogoče celo malo nagajajo".

Direktor Darsa Andrej Ribič je na vprašanje o italijanskem sodelovanju odgovoril, da so se z njimi pogovarjali že pred osmimi meseci. Skupaj so tudi opravili ogled razmer na Fernetičih januarja, zadnji dogovori pa so bili sklenjeni na pobudo Darsa z italijansko policijo in v prisotnosti župana Divače ter slovenske policije. Kljub vsem pogovorom in obljubam, Italijani teh niso izpolnili, je povedal Ribič.

Ministrica Bratušek je poudarila, da bo vlada ponovno preučila vse možnosti za vzpostavitev pretočnosti, vključno z dvosmernim prometom, a le ob soglasju vseh deležnikov. V prihodnjem ponedeljeku in torku se načrtuje omejevanje tovornega prometa na Primorski avtocesti že pred Fernetiči. Poleg tega so se prevozniki dogovorili, da bodo pozvali svoje člane in tuje prevoznike, naj začasno uporabljajo alternativne poti in s tem zmanjšajo obremenjenost slovenske infrastrukture. "Mislim, da bomo že jutri določene stvari razčistili in zadevo rešili," je zaključila Bratuškova z optimistično noto.

Peter Pišek, predsednik sekcije za promet pri OZS, je izrazil zadovoljstvo nad ponovnim dialogom z ministrico in direktorjem Darsa. Opozoril je, da bi se tej situaciji lahko izognili, če bi se komunikacija vzpostavila prej, saj so že opozarjali na težave. V petek zjutraj bo potekal operativni sestanek, na katerem se bodo zbrali reševalci, gasilci, policija, obrtna in gospodarska zbornica, ministrstvo, lokalne skupnosti in predsednik uprave. "Jaz mislim, da zdaj vidimo vsi, da je situacija resna in da moramo odgovorno," je Pišek poudaril nujnost kompromisov, tudi s strani reševalcev in gasilcev, da se vzpostavi minimalna pretočnost.

Pišek je poudaril, da je poleg varnosti nujno zagotoviti tudi pretočnost. Dejal je, da blokada Slovenije ni sprejemljiva. Verjame v dialog za prihodnje rekonstrukcije cest in upa, da takšnih kriz ne bo več. Obžaluje, da se sestanek ni zgodil že prej, a je zadovoljen s konstruktivnostjo današnjega dialoga. Trenutne rešitve so zgolj začasne, zato je ključnega pomena vzpostaviti trajno pretočnost v naslednjih štirinajstih dneh, saj nas konec tedna čaka zelo povečan promet zaradi zaključka počitnic in začetka šole.