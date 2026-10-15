Severina iskreno: Od introvertirane deklice do glasbene ikone

Severina je bila gostja Simona Vadnjala v oddaji POPkast, kjer je razpravljala o svojem trenutnem glasbenem ustvarjanju in osebnih preizkušnjah. Predstavila je koncept trilogije čustvenih stanj, ki jo sestavljajo pesmi z zgovornimi podnaslovi: Anksiozna, Brezčutna in Popolna . Poudarila je, da je glasba zanjo od nekdaj terapevtsko orodje in sredstvo za premoščanje lenobe v ustvarjalnem procesu. Pevka pravi: "Te tri pesmi so moja izbira in moj boj proti lenobi, ki me je gotovo zgrabila, kot verjetno zgrabi veliko izvajalcev." Razprava se je dotaknila tudi njene identitete umetnice, ki nenehno išče raznolikost v svojem glasbenem opusu.

Marsikdo bi težko verjel, da je Severina po lastnih besedah introvertka, a pevka vztraja pri tej diagnozi. Kot pravi: "Jaz sem bila pravzaprav ambicija neke druge osebe, ki me je vodila... To je moja sestra." Njeni začetki so bili zaznamovani s poskusom premagovanja anksioznosti oziroma "starega zraka", kot je ta občutek imenovala v otroštvu. Pevka poudarja, da je bila šola življenja tista, ki jo je izoblikovala, čeprav priznava, da se je v nekaterih obdobjih morala preprosto prilagoditi tujim pričakovanjem, preden je zares našla svoj glas in se osvobodila notranjih omejitev, ki so jo spremljale v mladih letih.

Pomemben del pogovora je zavzel Severinin opis dvanajstih let, ki jih je preživela v sodnih dvoranah. To obdobje opisuje kot popolnoma tuj svet, ki mu prav nič ne zavida. "Preprosto sem padla v popolnoma drug svet, ki ni bil moje življenje," pravi. Kljub grozi sojenja za skrbništvo nad otrokom je v tej situaciji našla drobce humorja in se naučila taktike preživetja. Ponaša se s tem, da je o primerih vedela več od pripravnikov, zaradi česar jo je njen odvetnik Čedo Prodanović celo označil za najboljšo med njimi. Na sodišču je razvila strategijo vskakovanja v besedo tistim, ki lažejo, pri čemer je pazila, da je sodnica ni slišala.

Obiskovanje sodišč je bilo za Severino dolgoletna travmatična, a tudi poučna izkušnja. Kot je povedala: "Od teh 12 let sojenja si zapomnim samo besede svojih odvetnikov. To pa, da sem opravila pravniški državni izpit." Bila je ujeta v sistem, ki ga na celotnem področju regije zaznamuje korupcija, česar pevka ne skriva. Opisuje, kako je v sodni dvorani opazovala priče, ki so lagale: "Tako sem izurila eno taktiko, da me v sodni dvorani nihče ne sliši... Tisti bi se zapletli v svoje laži in potem pozabili, kje so ostali." Takšne taktike so ji pomagale ohraniti prisebnost v času, ko je bil ogrožen njen najdražji odnos - tisti z otrokom.

Ko gre za odrsko disciplino, Severina ničesar ne prepušča naključju. "V mojem primeru je disciplina pravzaprav prisotna že od samega začetka. To ni samo joga in pilates," pravi. Kljub poškodbam in naporom se po vsakem koncertu počuti mlajšo. Njen pogled na tehnologijo je konservativen, saj se vidi kot analogno pevko, ki raje uporablja UI le za zabavne montaže fotografij z Big Benom. Pri pesmih pa umetni inteligenci ne zaupa: "Umetna inteligenca ne more nadomestiti živega človeka in to me veseli. Mislim, lahko, ampak to je tako plitvo. To nima nobenih čustev." Ta načela prenaša tudi na sina, ki odrašča brez pretirane zasvojenosti z digitalnimi omrežji.