Skupina Batista Cadillac: Senidah je totalna profesionalka

Vse se je začelo s preprostim stiskom roke in izmenjavo telefonske številke ob izhodu iz studia, je srečanje s Senidah opisal Urban Lutman. "Dali smo ji telefonsko številko v žep," pravi frontman skupine Batista Cadillac, ki je svojo pot začela pred okroglim desetletjem na odru šova Slovenija ima talent.

Pesem Od Početka in snemanje s Senidah

Nad tem, da je balkanska trap diva privolila v sodelovanje pri pesmi Od Početka, so bili člani benda sprva skoraj šokirani, predvsem pa navdušeni. Lutman je povedal, da je Senidah totalna profesionalka, kar se je še posebej pokazalo med snemanjem videospota. "Tam sem pa videl, da se v bistvu kilometrina še bolj pozna. Točno ve, kako se mora postaviti," je dejal. Za glasbenike, ki raje ostajajo osredotočeni zgolj na zvok, je bila to dragocena lekcija o vizualni predstavitvi in tehnični brezhibnosti nastopa pred kamero.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right POPkast s skupino Batista Cadillac Luka Kotnik

POPkast s skupino Batista Cadillac Luka Kotnik

POPkast s skupino Batista Cadillac Luka Kotnik

Batista Cadillac v POPkastu Luka Kotnik

Batista Cadillac v POPkastu Luka Kotnik









Kreativni dolgčas in digitalno razstrupljanje

Skupina Batista Cadillac zagovarja filozofijo kreativnega dolgčasa, ki se ga poslužujejo na vajah, pa tudi v zasebnem življenju. Pevec skupine pravi, da je v dobi pametnih telefonov in nenehne stimulacije skoraj nemogoče občutiti praznino, ki pa je po njegovem mnenju nujna za rojstvo novih idej. "Takrat se kreativa zbudi in lahko rata res kaj lepega," je dejal. Na vajah skupine se tako zavestno izogibajo telefonom, podobno filozofijo pa Urban prenaša tudi v vzgojo svojih dveh sinov, saj želi, da si igro izmislijo sami, ne da jih zgolj animirajo zasloni.

Batista Cadillac razplesali polno Cvetličarno. FOTO: Miro Majcen

Ljubezen do glasbe je prišla od očetov