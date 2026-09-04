Skupina Batista Cadillac: Senidah je totalna profesionalka

Vse se je začelo s preprostim stiskom roke in izmenjavo telefonske številke ob izhodu iz studia, je srečanje s Senidah opisal Urban Lutman. "Dali smo ji telefonsko številko v žep," pravi frontman skupine Batista Cadillac, ki je svojo pot začela pred okroglim desetletjem na odru šova Slovenija ima talent.
Pesem Od Početka in snemanje s Senidah
Nad tem, da je balkanska trap diva privolila v sodelovanje pri pesmi Od Početka, so bili člani benda sprva skoraj šokirani, predvsem pa navdušeni. Lutman je povedal, da je Senidah totalna profesionalka, kar se je še posebej pokazalo med snemanjem videospota. "Tam sem pa videl, da se v bistvu kilometrina še bolj pozna. Točno ve, kako se mora postaviti," je dejal. Za glasbenike, ki raje ostajajo osredotočeni zgolj na zvok, je bila to dragocena lekcija o vizualni predstavitvi in tehnični brezhibnosti nastopa pred kamero.
Kreativni dolgčas in digitalno razstrupljanje
Skupina Batista Cadillac zagovarja filozofijo kreativnega dolgčasa, ki se ga poslužujejo na vajah, pa tudi v zasebnem življenju. Pevec skupine pravi, da je v dobi pametnih telefonov in nenehne stimulacije skoraj nemogoče občutiti praznino, ki pa je po njegovem mnenju nujna za rojstvo novih idej. "Takrat se kreativa zbudi in lahko rata res kaj lepega," je dejal. Na vajah skupine se tako zavestno izogibajo telefonom, podobno filozofijo pa Urban prenaša tudi v vzgojo svojih dveh sinov, saj želi, da si igro izmislijo sami, ne da jih zgolj animirajo zasloni.
Ljubezen do glasbe je prišla od očetov
Glasbene korenine obeh soustanoviteljev skupine, Urbana in Matije Koritnika, segajo globoko v njuno otroštvo, ko sta odraščala pod glasbenimi vplivi svojih očetov, ki sta prava avdiofila. Občutek za glasbo sta odkrila s poslušanjem njune impresivne zbirke plošč. "Poslušala sva točno to, zaradi česar imaš občutek, da smo starejši bend. Tam med šestdesetimi in osemdesetimi je res vse," je razložil Lutman.
Kakšne načrte ima skupina za prihodnost, kako se pripravljajo na glasbeni spektakel ob 10. obletnici in kako lovijo ravnotežje med starševstvom in glasbenimi nastopi, pa poslušajte v svežem POPkastu.
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