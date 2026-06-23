Skupina Kingston: Med našo zabavo v Grčiji so nekoč zares klicali 113

Skupina Kingston, ki letos obeležuje častitljivih 30 let od prve zmage na festivalu Melodije morja in sonca s pesmijo Ko bo padal dež, še naprej redno polni koncertna prizorišča po vsej Sloveniji. V svežem POPkastu je Reno Čibej razkril, da je ena izmed njihovih največjih uspešnic nekoč dejansko priklicala dogajanje, ki ga opisuje.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Reno Čibej in Aleksandar Mladenov, skupina Kingston Aljoša Kravanja

Reno Čibej in Aleksandar Mladenov, skupina Kingston Aljoša Kravanja

Reno Čibej in Aleksandar Mladenov, skupina Kingston Aljoša Kravanja

Reno Čibej in Aleksandar Mladenov, skupina Kingston Aljoša Kravanja

Reno Čibej in Aleksandar Mladenov, skupina Kingston Aljoša Kravanja

Reno Čibej in Aleksandar Mladenov, skupina Kingston Aljoša Kravanja











Medtem ko je glasbena skupina zabavala študente na znameniti plaži Acti na grški Kreti, je med pesmijo Cela ulica nori, na prizorišče dejansko prišla policija. "Policija, cela ulica norije, očitno so malo drugače razumeli naš komad," se je pošalil Reno. Čeprav so morali nastop začasno prekiniti zaradi pritožb glede hrupa, so se po kratkih pogajanjih stvari uredile in zabava se je lahko nadaljevala.

Idrijska skupina je pred kratkim doživela tudi kadrovsko osvežitev, legendarnega pisca in basista Dareta Kaurića je namreč nadomestil Aleksandar Mladenov, ki pravi, da je bil prehod med generacijami v bendu presenetljivo gladek. "Takoj na prvi vaji smo se poštekali," pravi glasbenik, kateremu so se s prihodom v skupino izpolnile otroške sanje, kartico s podpisi članov je namreč imel že pri devetih letih.

Skupina Kingston FOTO: Niko Tomac