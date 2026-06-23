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POPKAST

Skupina Kingston: Med našo zabavo v Grčiji so nekoč zares klicali 113

Ljubljana, 23. 06. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Alen Podlesnik
Reno Čibej in Aleksandar Mladenov, skupina Kingston

Skupina Kingston že več kot tri desetletja skrbi za pozitivne vibracije slovenskih množic. V tem času so nanizali na tisoče koncertov in na desetine uspešnic, ki so del naše kolektivne zavesti. Reno Čibej in Aleksandar Mladenov sta v svežem POPkastu delila prigode iz zakulisja koncertov.

Skupina Kingston, ki letos obeležuje častitljivih 30 let od prve zmage na festivalu Melodije morja in sonca s pesmijo Ko bo padal dež, še naprej redno polni koncertna prizorišča po vsej Sloveniji. V svežem POPkastu je Reno Čibej razkril, da je ena izmed njihovih največjih uspešnic nekoč dejansko priklicala dogajanje, ki ga opisuje.

Medtem ko je glasbena skupina zabavala študente na znameniti plaži Acti na grški Kreti, je med pesmijo Cela ulica nori, na prizorišče dejansko prišla policija. "Policija, cela ulica norije, očitno so malo drugače razumeli naš komad," se je pošalil Reno. Čeprav so morali nastop začasno prekiniti zaradi pritožb glede hrupa, so se po kratkih pogajanjih stvari uredile in zabava se je lahko nadaljevala.

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Idrijska skupina je pred kratkim doživela tudi kadrovsko osvežitev, legendarnega pisca in basista Dareta Kaurića je namreč nadomestil Aleksandar Mladenov, ki pravi, da je bil prehod med generacijami v bendu presenetljivo gladek. "Takoj na prvi vaji smo se poštekali," pravi glasbenik, kateremu so se s prihodom v skupino izpolnile otroške sanje, kartico s podpisi članov je namreč imel že pri devetih letih. 

Skupina Kingston
Skupina Kingston
FOTO: Niko Tomac

Koliko članov skupine je že obiskalo jamajško mesto po katerem se imenuje njihov bend, koliko koncertov so v 32-letni karieri odigrali in kako je sploh prišlo do tega, da se je skupina petih Slovencev odločila za izvajanje glasbe v jamajških ritmih, preverite v svežem POPkastu s skupino Kingston.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Kingston Popkast reno čibej alex mladenov
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