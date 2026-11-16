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MasterChef Slovenija

Kako tekmovalci MasterChef Slovenija skrivajo razplet letošnje sezone?

Ljubljana, 16. 11. 2026 10.12 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
K.A. Simon Vadnjal +1
MasterChef Slovenija

V enem od ljubljanskih nakupovalnih središč so se ta konec tedna družili izpadli tekmovalci šova MasterChef Slovenija in njihovi številni oboževalci. Z njimi so delili vtise o šovu, pozirali za selfije, navdušili pa so z brezplačnimi sladicami, ki so jih za oboževalce dokončali v živo na licu mesta. Tekmovalci so nam zaupali, kako težko je v sebi zadrževati skrivnost razpleta napete sezone.

Le še dober teden nas loči od finalnega razpleta letošnje sezone priljubljenega kuharskega šova MasterChef Slovenija. Pred vrhuncem oddaje so se izpadli tekmovalci pretekli konec tedna v ljubljanskem nakupovalnem središču srečali s številnimi gledalci.

Z obiskovalci so delili svoje vtise o sodelovanju v oddaji, se fotografirali ter zanje v živo dokončali brezplačne sladice. Zanimanje javnosti je bilo izjemno, saj je v pičle pol ure pošlo vseh 150 porcij sladic, ki jih je vsak od šesterice tekmovalcev pripravil za petkovo druženje. Tekmovalci so ob tem poudarili, da je bilo vzdušje izjemno, še posebej med najmlajšimi obiskovalci, ki so želeli avtograme in skupne fotografije.

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Poleg neposrednega stika z občinstvom pa se vsi izpadli tekmovalci pred velikim finalom soočajo z zahtevno nalogo, kako zadržati razplet kuharske bitke zase. Pojasnili so, da gledalci pogosto poskušajo izvedeti ime zmagovalca ali vsaj imena finalistov. "Če me kdo vpraša, kdo je zmagal, pač rečem, da se ne spomnim, in se skušam s tem vprašanjem ne ubadati," je povedala Tanja, Gregor pa je dodal, da so ljudje izjemno iznajdljivi pri postavljanju vprašanj. Kljub izpadu pa poudarjajo, da je bila izkušnja nepozabna in jim je prinesla prepoznavnost ter naklonjenost javnosti.

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KOMENTARJI4

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bad-grandpa
16. 11. 2026 11.25
sezona ni napeta, samo sodniki so preveč prostranski in je postalo negledljivo😀
Odgovori
0 0
lambert
16. 11. 2026 11.08
Nepomembno.
Odgovori
+2
2 0
srecnii
16. 11. 2026 10.50
Narcis in samovsecnezi
Odgovori
+2
2 0
TheEqualizerr
16. 11. 2026 10.36
Škoda, da ni več kuhanja in manj drame.
Odgovori
+2
2 0
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