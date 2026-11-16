Kako tekmovalci MasterChef Slovenija skrivajo razplet letošnje sezone?

Z obiskovalci so delili svoje vtise o sodelovanju v oddaji, se fotografirali ter zanje v živo dokončali brezplačne sladice. Zanimanje javnosti je bilo izjemno, saj je v pičle pol ure pošlo vseh 150 porcij sladic, ki jih je vsak od šesterice tekmovalcev pripravil za petkovo druženje. Tekmovalci so ob tem poudarili, da je bilo vzdušje izjemno, še posebej med najmlajšimi obiskovalci, ki so želeli avtograme in skupne fotografije.

Poleg neposrednega stika z občinstvom pa se vsi izpadli tekmovalci pred velikim finalom soočajo z zahtevno nalogo, kako zadržati razplet kuharske bitke zase. Pojasnili so, da gledalci pogosto poskušajo izvedeti ime zmagovalca ali vsaj imena finalistov. "Če me kdo vpraša, kdo je zmagal, pač rečem, da se ne spomnim, in se skušam s tem vprašanjem ne ubadati," je povedala Tanja, Gregor pa je dodal, da so ljudje izjemno iznajdljivi pri postavljanju vprašanj. Kljub izpadu pa poudarjajo, da je bila izkušnja nepozabna in jim je prinesla prepoznavnost ter naklonjenost javnosti.