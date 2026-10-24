Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Slava in odrekanje: Kaj pomeni biti pevec pri Avsenikih?

Ljubljana, 24. 10. 2026 10.15 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Aleksander Pozvek
Alfi Nipič

Medtem ko ansambel Saša Avsenika išče nov glas, Alfi Nipič opozarja na drugo stran bleščečih odrov, kjer so krize zaradi odsotnosti od doma neizogiben del vsakdana.

Življenje člana ansambla Saša Avsenika je na prvi pogled videti kot nizanje uspehov, stoječih ovacij in vsesplošne priljubljenosti. Vendar pa takšen status prinaša s seboj tudi strogo disciplino in številna odrekanja. Biti pevec v enem najbolj znanih slovenskih ansamblov pomeni, da je celotno zasebno življenje podrejeno glasbi, kar vključuje tudi večmesečno zdomstvo. "Je biti glas slavnih Avsenikov sanjska služba? Ali je cena za uspeh višja, kot se zdi na prvi pogled?" so vprašanja, ki se porajajo ob objavi avdicije za novega člana, na katero resno razmišlja celo Aleksander Pozvek.

Dnevni ritem glasbenika pri Avsenikih je bil po besedah Alfija Nipiča izjemno zahteven, zlasti ko je šlo za turneje po tujini. Devet mesecev na leto so preživeli na odrih po celi Evropi, januar pa je bil rezerviran za studijsko delo. "Sem jaz bil cel januar v Berlinu, v hotelu in pa seveda tudi v studiu," se spominja Nipič. Avtomobilske vožnje od Maribora do Nemčije so bile del vsakdana, saj so na mesec prevozili ogromne razdalje, včasih tudi do 7000 kilometrov. Vse to z namenom, da bi v narodnih nošah razveseljevali množice po evropskih koncertnih dvoranah.

Disciplina pri delu je bila pri legendarnem ansamblu na prvem mestu, bolniška odsotnost pa praktično ni obstajala. Alfi Nipič opisuje primere, ko je nastopal z gripo, zavit v odejo med pesmimi, saj občinstva ni smel razočarati. "Ko te po koncertu čakajo nasmehi, stiski rok in zahvale, je občutek neprecenljiv," pravi, a hkrati priznava, da ga je močno prizadelo, ko so mu rekli, da ga nikoli ni doma za običajne družinske radosti. Čeprav so se krizni trenutki pojavljali, je ljubezen do glasbe pretehtala in Alfi še danes zagovarja poklic pravega ljudskega muzikanta.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
ansambel Saša Avsenika Alfi Nipič narodnozabavna glasba glasbene turneje avdicija za pevca

Kultni The Avalanches in njihovi navijači nimajo slabih spominov

Glasbenik pil, da bi premagal tremo: po 15 piv na dan

24ur.com Žlehtnoba priletela v Slovenijo: kaj bi s čarobnimi močmi naredili znani?
24ur.com Si predstavljate ansambel v Dalmaciji, ki preigrava Avsenikovo glasbo?
24ur.com Gianni Rijavec o novi pesmi: Medčloveški odnosi so skrhani
24ur.com Neisha: Dajmo nehati jamrati, imejmo se fino!
24ur.com Alo!Stari: Tudi najbolj potrpežljive enkrat mine potrpljenje
Moskisvet.com Manca Špik: ''Ne vem, kaj bo, in ne želim vedeti, ker se prepuščam toku''
Moskisvet.com Karra: ''Ko sem začela, sem imela eno željo – da se slišim na radiu''
Priporoča
  • Kotanyi vrtiljak 1
  • Kotanyi vrtiljak 2
  • Kotanyi vrtiljak 3
  • Kotanyi vrtiljak 4
  • Kotanyi vrtiljak 5
  • Kotanyi vrtiljak 6
  • Kotanyi vrtiljak 7
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ivo105
24. 10. 2026 12.00
Ubogi dedek naj se upokoji in uživa življenje, ne pa da jamra in poje na playback.!
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Odraščali so v senci slavnega brata, za zaprtimi vrati pa se je dogajalo marsikaj
Starši, ki nevede razvajajo otroke, pogosto delajo teh 5 napak
Starši, ki nevede razvajajo otroke, pogosto delajo teh 5 napak
Nosečnost je skrivala več mesecev, zdaj pa je razkrila, kako ji je to uspelo
Nosečnost je skrivala več mesecev, zdaj pa je razkrila, kako ji je to uspelo
Mama jo je zavrnila, ko je bila na dnu. Danes ji je igralka hvaležna
Mama jo je zavrnila, ko je bila na dnu. Danes ji je igralka hvaležna
zadovoljna
Portal
Nekoč so ga nosile največje manekenke, zdaj ga je dobila ona: Je Fantasy Bra izgubil svoj prestiž?
Dnevni horoskop: Biki se bodo morali prilagoditi, škorpijone čaka uspeh
Dnevni horoskop: Biki se bodo morali prilagoditi, škorpijone čaka uspeh
10 let se ni obrila in pravi, da moških to sploh ne moti
10 let se ni obrila in pravi, da moških to sploh ne moti
To je jakna, ki jo bomo to jesen videvali povsod
To je jakna, ki jo bomo to jesen videvali povsod
vizita
Portal
Lahko vaša fotografija razkrije vaše dejansko zdravje?
Kdaj kilogrami postanejo zdravstveno tveganje? Odgovor ni tako preprost
Kdaj kilogrami postanejo zdravstveno tveganje? Odgovor ni tako preprost
Enostavna metoda za preverjanje telesne moči
Enostavna metoda za preverjanje telesne moči
Kako se soočiti s psihološkimi stiskami po zdravljenju raka
Kako se soočiti s psihološkimi stiskami po zdravljenju raka
cekin
Portal
Po plačilu najemnine jim ostane le nekaj sto evrov, drugim pa tisoče
Banka mu je pomotoma nakazala več kot 100.000 evrov. Njihova zahvala ga je pustila brez besed
Banka mu je pomotoma nakazala več kot 100.000 evrov. Njihova zahvala ga je pustila brez besed
Veliko upokojencev za te storitve plačuje preveč, ne da bi vedeli
Veliko upokojencev za te storitve plačuje preveč, ne da bi vedeli
Spletni pokojninski kalkulator ZZZS po novem upošteva tudi osebne okoliščine
Spletni pokojninski kalkulator ZZZS po novem upošteva tudi osebne okoliščine
moskisvet
Portal
Moški po vsem svetu so sanjali o njej, a nihče ni poznal njene boleče skrivnosti
Je brnenje polnilnika normalno ali znak okvare?
Je brnenje polnilnika normalno ali znak okvare?
Osem ur spanja, pa ste še vedno nenaspani? Telo vam morda pošilja pomembno opozorilo
Osem ur spanja, pa ste še vedno nenaspani? Telo vam morda pošilja pomembno opozorilo
Od kokaina in kriminala do zaporniškega pekla: pretresljiva izpoved nekdanje hrvaške manekenke
Od kokaina in kriminala do zaporniškega pekla: pretresljiva izpoved nekdanje hrvaške manekenke
dominvrt
Portal
Ne čakajte na prvi mraz: tako jeseni zaščitite limonovec
Tako nastanejo najbolj simpatični okraski za noč čarovnic
Tako nastanejo najbolj simpatični okraski za noč čarovnic
Preverite, če boste te dni čistili grob
Preverite, če boste te dni čistili grob
Trik, ki orhidejo prebudi bolj kot katero koli gnojilo
Trik, ki orhidejo prebudi bolj kot katero koli gnojilo
okusno
Portal
Meso v ponvi spusti veliko tekočine? Verjetno delate to pogosto napako
Sladko razvajanje med krompirjevimi počitnicami: 5 sladic, ki bodo navdušile otroke
Sladko razvajanje med krompirjevimi počitnicami: 5 sladic, ki bodo navdušile otroke
Pozabite na klasične krompirjeve priloge: tako pripravljen krompir bo zvezda kosila
Pozabite na klasične krompirjeve priloge: tako pripravljen krompir bo zvezda kosila
Jabolčna pita ali štrudelj ne uspeta vedno enako: katere sorte jabolk so najboljše za peko?
Jabolčna pita ali štrudelj ne uspeta vedno enako: katere sorte jabolk so najboljše za peko?
voyo
Portal
Krik
Zaton vitezov
Zaton vitezov
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022