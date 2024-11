Slovenca ustvarila napitek, ki navdušuje slovensko javnost

V idiličnem okolju slovenskih vinogradov nad Kungoto stoji kmetija Dreisiebner, kjer že vrsto let ohranjajo družinsko tradicijo in hkrati stremijo k inovacijam, ki so jim omogočile širitev na nov trg. Janez Dreisiebner in njegova žena Andreja sta kmetijo, ki jo je vodilo že šest generacij, uspešno razvijala in nadgrajevala. S tem sta dokazala, da imaš v kmetijstvu vedno priložnost za ustvarjanje novih in sodobnih produktov, ki zadostijo potrebam današnjega časa.

Eden izmed teh inovativnih produktov, ki je še posebej navdušil slovensko javnost, je gaziran napitek z grozdnim sokom Zmajevi mehurčki. Ta izdelek je torej odlična alternativa za številne ljudi, vključno z nosečnicami, ki si želijo uživati ob posebnih trenutkih, ne da bi posegale po alkoholnih pijačah. Družinska zgodba, ki je predana naravi in inovacijam Kmetija Dreisiebner je pomemben del družinske dediščine, ki se prenaša iz generacije v generacijo. Janez Dreisiebner je domačijo podedoval od svojih staršev in vedno si je želel, da bi z inovacijami in napredkom ohranili tradicijo. "Starši so nas učili delati, spoštovati in ceniti naravo. Tudi midva želiva to dediščino in dragocenost prenesti na svoje otroke," pravi Janez, ki z Andrejo vztraja pri ohranjanju kmetije, a hkrati uvaja številne novosti. Na Špičniku, kjer je kmetija, se obiskovalci lahko naužijejo svežega zraka, občudujejo čudovite vinograde in uživajo v vrhunskih vinih. A to ni vse. Kmetija Dreisiebner je zaradi svoje odprtosti priljubljena destinacija tudi zaradi vsem poznanega slovenskega srca nad vinogradi. Srček, ki je bil ustvarjen skoraj kot naključje med gradnjo ceste čez vinograd, danes simbolizira srce kmetije. Ta prelep vizualni element je ključni del zgodbe, ki povezuje preteklost in prihodnost. "V lokalni kulturi ima srček poseben pomen, saj nas povezuje z naravo, z zgodovino in s prihodnostjo. Ko pa gledamo našo kmetijo z višine, srček postane še bolj poseben. To je znak, da vse, kar delamo, počnemo z ljubeznijo in spoštovanjem do zemlje in tradicije," dodaja Andreja.

Srček nad vinogradi FOTO: POP TV icon-expand

Brezalkoholna alternativa za vse generacije Zmajevi mehurčki predstavljajo pristen primer inovacije. Ideja za ta izdelek je nastala ob posebnem trenutku v njunem družinskem življenju. Janez in Andreja sta želela razviti pijačo, ki bi omogočila, da lahko vsi, ne glede na to, ali pijejo alkohol, uživajo v mehurčkih ob posebnih priložnostih. "Ko so nosečnice na pogostitvah, običajno nimajo veliko izbire. Naš napitek omogoči, da tudi one uživajo v mehurčkih, ob tem pa ostanejo povsem brez skrbi glede alkohola," pojasnjuje Andreja. Zmajevi mehurčki so narejeni iz domačega grozdja, ki ga pridelajo na kmetiji Dreisiebner. Pijača vsebuje le naravne sestavine brez dodanih sladkorjev, arom ali konzervansov. To pomeni, da je popolnoma brez škodljivih dodatkov, kar je še posebej pomembno za tiste, ki iščejo zdravju prijazne možnosti. Grozdje, iz katerega je narejen sok, je skrbno izbrano iz sorte rumeni muškat, ki daje napitku osvežilen okus in prijetno mehurčkastost. Ko pijačo postrežejo v kozarcih, njeni mehurčki očarajo goste in jih popeljejo v trenutke, polne veselja, In to brez alkohola. Zmajevi mehurčki so postali priljubljeni med nosečnicami, vendar pa niso omejeni le na to skupino. Gre za pijačo, ki je primerna za vse, ki si želijo uživati v posebnih trenutkih, a brez uživanja alkohola. "Naši zmajevi mehurčki niso samo brezalkoholna alternativa. So del slovenske tradicije, ki jo ponosno prenašamo naprej v prihodnost. In želimo, da tudi najmlajši lahko nazdravijo ob pomembnih trenutkih," pojasnjuje Janez. Pomembnost brezalkoholnih pijač v sodobnem času Zaradi vse večje osveščenosti o zdravju in dobrobiti so brezalkoholni napitki vedno bolj priljubljeni. Mnogi ljudje si želijo uživati v okusih in doživetjih, ki jih nudijo alkoholne pijače, vendar brez posledic, ki jih prinaša alkohol. Zmajevi mehurčki so izvrstna alternativa, saj ponujajo vse užitke gaziranih pijač, a brez alkohola in škodljivih dodatkov. "Veliko nam pomeni, da imamo takšen izdelek, ki ga lahko ponudimo na različnih dogodkih, ob katerih želimo biti skupaj z vsemi, brez izključevanja," poudarja Andreja. Zmajevi mehurčki omogočajo vključevanje vseh generacij v posebne trenutke, ne glede na to, ali gre za praznovanja, obletnice ali posebne družinske priložnosti.

Zmajevi mehurčki FOTO: POP TV icon-expand