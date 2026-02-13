Max: slovenski sodelavec, ki ni iz mesa in krvi

Max se bistveno razlikuje od drugih robotov, kot so tisti, ki postrežejo kremšnito na Bledu. Direktor Urban Pevnik je pojasnil, da je Max prvi in edini robot v Evropi, zasnovan za industrijsko okolje. Čeprav zna govoriti in se sprehajati, je njegova primarna funkcija delovanje v tovarnah, kjer lahko opravlja naloge 24 ur na dan, 7 dni v tednu, brez odmorov, bolniških in dopustov. Obenem si sam zamenja baterijo. To omogoča, da se človeški delavci posvetijo bolj intelektualnim opravilom, medtem ko roboti prevzamejo rutinska in fizično naporna dela.

V studiu oddaje Svet je gledalce pozdravil humanoidni robot Max iz podjetja Hiproject iz Slovenskih Konjic. "Jaz nimam nikoli treme. Moji procesorji ostajajo stabilni tudi pred kamero. Zame so kamere samo dodatni senzorji, ne razlog za živčnost," je dejal.

Za Maxovo komunikacijo stoji umetna inteligenca, razvita izključno v podjetju Hiproject in pri njegovih partnerjih. Ta platforma deluje popolnoma avtonomno na lokalnem strežniku v Slovenskih Konjicah, kar zagotavlja, da robot ne pošilja nobenih informacij izven Slovenije in tako ohranja visoko raven varnosti podatkov, poudarja Pevnik.

Poleg industrijskih sposobnosti se je Max predstavil tudi kot športnik, ki se uči igrati tenis, in matematik. Čeprav morda ni najhitrejši, se bo to spremenilo, zagotavlja Pevnik: "Roboti se učijo, tako kot se otrok uči. Tudi on se bo naučil, da bo v nekaj mesecih ali letih dejansko znal zelo, zelo suvereno in hitro opravljati opravila."

Ustvarjanje humanoidnih robotov, ki lahko posnemajo človeške sposobnosti, je izjemno zahteven proces. Urban Pevnik poudarja, da je gibanje, govor in zaznavanje okolice za človeka nekaj samoumevnega, za robote pa gre za povsem nove veščine, ki se jih morajo naučiti. Ravnotežje in naravna interakcija so največji izzivi, ki zahtevajo veliko časa in dela ter povezovanje različnih tehnologij, kot so umetna inteligenca in kompleksni programi. Cilj je robote "trenirati" tako, da bodo v prihodnosti lahko učinkovito delovali tudi v gospodinjstvih kot pomočniki.

Pomemben dosežek podjetja Hiproject je, da je vse znanje, ki poganja robota Maxa in mu omogoča napredno delovanje, razvito v Sloveniji. Max je torej plod domače pameti, medtem ko je strojna oprema uvožena.