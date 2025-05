Grims: Predsednica nastop izkoristila za levičarsko propagando. Nemec: Povedala je, kar vsi vemo

Ali je predsednica države Nataša Pirc Musar , ki je kot prva med voditelji držav EU razmere v Gazi javno označila za genocid, okrepila ali okrnila mednarodni položaj Slovenije? Tu se mnenja krešejo med levim in desnim polom, odmevi in polemike ne potihnejo tako doma kot na evropskem parketu. Jasen moralni kompas ali velik minus v mednarodni javnosti? Kdo je ploskal, kdo protestno zapustil dvorano? Pirc Musarjeva pravi, da je, ne glede na očitke, na svoje besede ponosna, saj da je humanitarno pravo tisto, kar nas še ločuje od pobesnelih živali.

Predsednici očita, da je svoj nastop izkoristila za "levičarsko propagando" in "traktat levičarske ideologije" namesto za predstavitev Slovenije in njenih razvojnih možnosti. Po njegovih ocenah naj bi govor požel ogorčenje vsaj dveh tretjin dvorane. Kot pravi, se je predsednica tudi neprimerno obnašala, s tem ko je poslance pošiljala iz dvorane, kar je po Grimsovem mnenju "očiten akt neke domišljavosti" .

V oddaji 24UR ZVEČER sta svoje poglede na govor predsednice soočila evropska poslanca Branko Grims (SDS) in Matjaž Nemec (SD). Grims je kritičen do predsedničinega pristopa, saj meni, da je "tisto, kar loči državnika od politikanta to, da zna podrediti svoje interese in želje po ugajanju, po vzbujanju pozornosti v javnosti, interesom države" .

"Republika Slovenija ima v vseh svojih zunanjepolitičnih aktih v ospredju mirovniško humanitarno zunanjo politiko," je dejal. Dejal je, da sta spontani aplavz in občutek sproščenih energij v dvorani pričala o tem, da je predsednica "povedala tisto, kar že vsi vemo" . Prepričan je, da je s poudarjanjem kršitev mednarodnega prava okrepila mednarodni položaj Slovenije. Kot dokaz je navedel, da o dogodkih na območju Gaze govorita dve sodišči (Mednarodno sodišče v Haagu in Mednarodno kazensko sodišče), kar da daje predsedničini izjavi politično in pravno težo.

Nemec se s kritikami Grimsa ne strinja. Poudaril je, da slovenska zunanja politika vedno postavlja v ospredje mirovništvo in humanitarnost. Nagovor predsednice Pirc Musarjeve v Evropskem parlamentu je ocenil kot pričakovan in dobrodošel, saj je po njegovem Slovenija prva, ki si je upala tako jasno spregovoriti v tem mandatu parlamenta.

Kakšen je vpliv predsedničinega nastopa?

Nemec meni, da je predsednica Slovenijo močno pozicionirala v globalni areni, še posebej v očeh Izraela in ZDA, ki se po njegovem aktivno vmešavata tudi v slovensko politiko. Kot primer je navedel zadnji referendum. Grims pa trdi nasprotno, in sicer, da se je predsednica s svojim levičarskim izpadom zamerila najbolj vplivnim delom mednarodne javnosti, kar da bo imelo negativen vpliv na slovenski razvoj. Za trenutno stanje na Bližnjem vzhodu je izrecno okrivil vodstvo Hamasa, ki ga je obtožil korupcije in zlorabe položaja ter prebivalstva.

Nemec je ob tem poudaril vlogo Slovenije kot nestalne članice Varnostnega sveta OZN, katere prioriteta naj bi bila pomoč revnejšim in izpostavljanje kršitev mednarodnih pogodb in humanitarnega prava. Dogajanje na Bližnjem vzhodu je označil za "generacijski pogrom nad človečnostjo" in poudaril dolžnost politikov, da nanj odreagirajo, saj sodišča zaradi političnih pritiskov, zlasti s strani ZDA, ne morejo delovati učinkovito. Kot primer je navedel aretacijo izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, ki kljub izdani odločbi ni izvedena. "Zelo težko je sprejeti eno enotno mnenje Evropske unije, kajti so te vezi drugačne ali pa prepletene. Preveč so že tako z judovskim ameriškim kapitalom, da si – preprosto moram povedati – politiki ne upajo dvigniti glasu," je kritičen Nemec. Ponovno je poudaril, da morajo politiki omogočiti pogoje za trajen mir, ki temelji na enakovrednosti vseh narodov in držav.

V zaključku razprave je Grims poudaril, da bi se morala domača politična pozornost usmeriti na "reševanje dejanskih problemov Slovenije", ki po njegovih ocenah pod trenutno oblastjo doživlja razvojno zaostajanje. Nemec pa je še enkrat opozoril na kompleksnost mednarodne situacije, kjer obstajajo jasno prepoznane teroristične skupine, a tudi politični voditelji, proti katerim so izdane odredbe za prijetje zaradi zločinov in genocida. Oba evropska poslanca pravita, da želita mir. Nemec pot vidi v reševanju mednarodnih nepravičnosti in doseganju enakosti med narodi, medtem ko Grims poudarja reševanje nerešenih domačih zgodovinskih vprašanj in spodbujanje gospodarskega razvoja.