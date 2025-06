Kaj se dogaja z mostovi v Mariboru?

Čeprav so prav mostovi ena najlepših vedut Maribora, so obenem očitno tudi njegova najšibkejša točka. Spomnimo se le neposrečene prenove mostu na Mariborski otok. Pohodne tramove so položili tako neenakomerno, da bi se lahko na njih spotaknil. Če ne na tramovih, pa na vijakih, ki so štrleli ven. Po številnih kritikah občanov in tudi opozorilu inšpekcije pa je občina začasno napake skrila dobesedno pod preprogo. Most so namreč prekrili z rjavim itisonom. In še danes, po treh letih, ni končan.

V najbolj kritičnem stanju pa je Malečniški most, ki ga prenavljajo že več let, v vsem tem času pa se je spremenilo le to, da je iz občinskih prešel v državne roke. Most, ki je nujno potreben obnove ali celo novogradnje, zdaj spada v popolno domeno direkcije RS za infrastrukturo. In danes so razpoke na nosilnih stebrih tega mostu še večje, kot so bile pred šestimi leti, ko smo prav tako poročali o njegovi prepotrebni obnovi.

In med tem, ko se država še vedno odloča, ali most sanirati ali ga nadomestiti z novim, problem že dve leti rešujejo po svoje: z omejitvijo tovornega prometa.

"Po zadnjih informacijah so nam predlagali obnovo mostu in zagotovitev nosilnosti mostu za 7,5 tone. Mi se s tem nekako nismo strinjali in smo predlagali, da bi ta most moral imeti polno nosilnost po predpisih, tudi iz ne samo prometnih, tudi iz varnostnih razlogov," je dejal Samo Peter Medved, podžupan Mestne občine Maribor.

Zato si bolj kot prenove želijo postavitve novega mostu in pa izgradnje tunela. Na levem bregu Drave namreč promet danes poteka zgolj po dveh cestah, po eni v eno, po drugi v drugo smer. Edina rešitev, pravi podžupan, potem ko je ideja o severni obvoznici padla v vodo, je predor od Koroškega mostu do hitre ceste z Meljem.

Pa je ideja o izgradnji predora sploh realna? Ko pa že gospodarjenje s cestno infrastrukturo nad zemljo in vodo ne funkcionira. Prenovo namreč potrebuje Titov most, pa stari most, kjer je antikorozijska zaščita tako dotrajana, da na določenih mestih že zamaka. Pred prenovo je tudi dvoetažni most, kjer si občina lastništvo deli z Darsom. Ta bo prihodnje leto obvoznico prenovil, bob stezo pa porušil.