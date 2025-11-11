Kako bo v praksi videti predaja nezakonitega orožja?

Policija ocenjuje, da v primerjavi z registriranim orožjem količine zaseženega nezakonitega orožja niso ogromne, a točnih podatkov o velikosti črnega trga nima. Trgovci z zakonitim orožjem, kot je Mitja Rebec iz Postojne, ki posel opravlja že dve desetletji, pravijo, da se s prošnjami za prodajo izpod pulta soočajo izjemno redko. "Zelo redko, mi tega ne počnemo, ker bi radi ta posel še dolgo opravljali, legalno," je dejal Rebec. "Obstaja pa gotovo tudi trg za to," je dodal.

Osebe, ki imajo v lasti nezakonito orožje, ga bodo lahko v določenem časovnem obdobju prostovoljno predale policiji, in to brez pravnih posledic. Pobuda je odgovor na napovedano strožjo zakonodajo, s katero poskušajo zmanjšati količino nezakonitega orožja. Premier Robert Golob je pojasnil, da gre za priložnost, da posamezniki predajo nezakonito orožje, še preden začnejo veljati novi predpisi. Doslej se je prostovoljna izročitev brez sankcij nanašala predvsem na najdeno orožje, ne pa na tudi na tisto, ki je v lasti posameznikov.

Varnostni strokovnjak Miroslav Žaberl pozdravlja poziv vlade k predaji nezakonitega orožja, hkrati pa se sprašuje o učinkovitosti takšnega ukrepa. Tudi zato, ker bodo tisti, ki bodo orožje prostovoljno predali, zelo verjetno zavedeni poimensko. Žaberl je prepričan, da amnestija največjih kriminalcev ne bo pritegnila. Morda pa "določene druge osebe, ki morda niso takšni potencialni storilci kaznivih dejanj z orožjem", meni Žaberl.

Opozarja tudi na dejstvo, da bo sivo polje nezakonitega orožja vedno obstajalo. "Del nelegalnega orožja prihaja tudi po balkanski poti iz držav, kjer je divjala vojna v 90. letih. Pričakujemo, da se bo nekaj podobnega s povečanjem števila nelegalnega orožja zgodilo po koncu vojne v Ukrajini, ali že prej," pravi Žaberl.

Velik del nezakonitega orožja v državi izvira iz balkanskih vojn v 90. letih, ob zaključku konflikta v Ukrajini pa strokovnjaki pričakujejo nov priliv tovrstnega orožja.

Na ministrstvu podrobnosti še usklajujejo, zato še ni znano, kdaj bi ukrep lahko stopil v veljavo. Ob tem pa poudarjajo, da bo šlo zgolj za predajo orožja državi in ne za legalizacijo nezakonitega orožja. V Sloveniji smo sicer imeli že štiri akcije legalizacije nezakonitega orožja, nazadnje pred štirimi leti.