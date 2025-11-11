Svetli način
Slovenija

Kako bo v praksi videti predaja nezakonitega orožja?

Ljubljana, 11. 11. 2025 20.03 | Posodobljeno pred 33 minutami

Avtor
Žana Vertačnik , K.H.
Komentarji
7

Premier Golob je napovedal, da bo kmalu možno policiji predati nezakonito orožje brez strahu pred sankcijami. Predaja sicer ne pomeni legalizacije, cilj pa je zmanjšati število nezakonitega orožja. Policija sicer nima celovitih podatkov o črnem trgu orožja pri nas, varnostni strokovnjak pa opozarja na morebitne pomanjkljivosti ukrepa.

Osebe, ki imajo v lasti nezakonito orožje, ga bodo lahko v določenem časovnem obdobju prostovoljno predale policiji, in to brez pravnih posledic. Pobuda je odgovor na napovedano strožjo zakonodajo, s katero poskušajo zmanjšati količino nezakonitega orožja. Premier Robert Golob je pojasnil, da gre za priložnost, da posamezniki predajo nezakonito orožje, še preden začnejo veljati novi predpisi. Doslej se je prostovoljna izročitev brez sankcij nanašala predvsem na najdeno orožje, ne pa na tudi na tisto, ki je v lasti posameznikov.

Policija ocenjuje, da v primerjavi z registriranim orožjem količine zaseženega nezakonitega orožja niso ogromne, a točnih podatkov o velikosti črnega trga nima. Trgovci z zakonitim orožjem, kot je Mitja Rebec iz Postojne, ki posel opravlja že dve desetletji, pravijo, da se s prošnjami za prodajo izpod pulta soočajo izjemno redko. "Zelo redko, mi tega ne počnemo, ker bi radi ta posel še dolgo opravljali, legalno," je dejal Rebec. "Obstaja pa gotovo tudi trg za to," je dodal. 

Kdo bo orožje dejansko predal in od kod sploh prihaja?

Varnostni strokovnjak Miroslav Žaberl pozdravlja poziv vlade k predaji nezakonitega orožja, hkrati pa se sprašuje o učinkovitosti takšnega ukrepa. Tudi zato, ker bodo tisti, ki bodo orožje prostovoljno predali, zelo verjetno zavedeni poimensko. Žaberl je prepričan, da amnestija največjih kriminalcev ne bo pritegnila. Morda pa "določene druge osebe, ki morda niso takšni potencialni storilci kaznivih dejanj z orožjem", meni Žaberl. 

Opozarja tudi na dejstvo, da bo sivo polje nezakonitega orožja vedno obstajalo. "Del nelegalnega orožja prihaja tudi po balkanski poti iz držav, kjer je divjala vojna v 90. letih. Pričakujemo, da se bo nekaj podobnega s povečanjem števila nelegalnega orožja zgodilo po koncu vojne v Ukrajini, ali že prej," pravi Žaberl.

Velik del nezakonitega orožja v državi izvira iz balkanskih vojn v 90. letih, ob zaključku konflikta v Ukrajini pa strokovnjaki pričakujejo nov priliv tovrstnega orožja.

Na ministrstvu podrobnosti še usklajujejo, zato še ni znano, kdaj bi ukrep lahko stopil v veljavo. Ob tem pa poudarjajo, da bo šlo zgolj za predajo orožja državi in ne za legalizacijo nezakonitega orožja. V Sloveniji smo sicer imeli že štiri akcije legalizacije nezakonitega orožja, nazadnje pred štirimi leti. 

omega _v6
11. 11. 2025 21.18
Kako mora biti človek neumen,da pričakuje,da bodo romi predali orožje,ki so ga kupili?? Če tak človek vodi vlado sploh ni čudno da PROPADAMO!!
Bolfenk2
11. 11. 2025 21.13
+4
Edini način, da gre policija od vrat do vrat v indijanskih naseljih. Noben ne bo prostovoljno predal ilegalnega orožja. Saj ga je nabavil zato da ga ima, ne da ga podari policiji.
Kletni Goban in Janževec
11. 11. 2025 21.01
+2
Butale, to bodo kar drli in prinašali, ane?
galeon
11. 11. 2025 21.03
+8
Dobro se ve, da kriminalci in c igani ne bodo prinašali ničesar. Samo Golobnjaku to še ni jasno.
galeon
11. 11. 2025 21.00
+3
Čisto enostavno. Kot je že bila nekoč. Oseba prinese orožje na policijo. Izdano ji je potrdilo. Orožje gre nato v forenzični pregled, da se preveri, če ni bilo uporabljeno pri kakem kaznivem dejanju. Če ni, gre v uničenje.
Jezna Jasna
11. 11. 2025 20.59
+6
Verjetno ne tako kot si je danes zamislil mariborski general.
