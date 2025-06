Kako vprašanje oboroževanja meša karte na političnem parketu?

Poslanci so sprejeli resolucijo, ki predvideva dvig izdatkov za obrambo na tri odstoke BDP-ja. A zveza Nato zaveznice vse glasneje poziva, naj za obrambo namenijo celo pet odstotkov svojega BDP-ja. To bi za Slovenijo pomenilo več kot tri milijarde evrov oziroma približno petino letošnjega proračuna države. "Veliko naših skladišč je praznih," je razmere v zaveznicah Nata ocenil slovenski veleposlanik pri Natu in poudaril, da to daje vtis šibkosti. Kako pa vprašanje oboroževanja meša karte na političnem parketu?