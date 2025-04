'Groza! To je dejansko pri nas?'

Po medijskih razkritjih je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) sredi januarja na kmetiji na območju Gornjih Ivancev uvedla izredni nadzor. Njihovi inšpektorji so tam odkrili tri poginjene kokoši, umazane in prenatrpane kletke, prav tako v hlevu ni bilo dovolj naravne ali umetne svetlobe. Zaradi ugotovljenih neskladij so gospodarstvu Kaučič in podjetju M. M. Kaučič izdali plačilne naloge, odgovorne pa kazensko ovadili.

Januarja so slovensko javnost pretresli posnetki iz ene od slovenskih farm kokoši nesnic, ki jih je na skrivaj posnelo Društvo AETP. Posnetki so razkrili grozljive razmere v baterijski reji kokoši. Na posnetkih je razvidno, da kokoši nimajo dovolj prostora, da bi lahko v miru počivale na gredeh, niti da bi razprle krila. Poleg tega so bila tako zunaj kot znotraj kletk vidna trupla v različnih fazah razkroja. Lastnika sta obtožbe zavračala in trdila, da so posnetki zmontirani.

"Srce se mi je zlomilo," je posnetke komentirala vizažistka Doroteja Premužič. "To je dejansko pri nas," se je nejeverno in v solzah spraševala osebna trenerka Nives Orešnik in dodala, da je mislila, da je v Sloveniji to bolj urejeno. "Živali umirajo, razpadajo, ušes nimajo, kril nimajo," je videno opisal glasbenik in mojster borilnih veščin Denis Porčič Chorchyp.

Znani so se spraševali, zakaj se to dogaja in kje se je izgubilo sočutje. Na koncu pa so javnost pozvali, naj prispevajo k temu, da se trpljenje živali konča, in prispevajo podpis k pobudi za prepoved kletk. "Živali žal nimajo te moči, da bi lahko govorile. Nimajo glasu, lahko pa jim ga mi podarimo. Lahko jim damo svoj glas," so družno sporočili znani Slovenci, med katerimi so še Alenka Godec, Nina Osenar Kontrec, Dejan Kontrec, Tamia Šeme, Michael Leopold, Kristijan Crnica, Anja Širovnik in Alen Ploj.

Društvo AETP sicer tudi na stojnicah zbira podpise in poziva mimoidoče, da politikom napišejo sporočilo, zakaj živali ne sodijo v kletke. "To je ena izmed akcij, s katerimi se bo izvajal pritisk na politike, da v parlamentu dokončno sprejmejo prepoved baterijske reje. Odzivi so bili res topli in hvaležni smo, da se je toliko dobrih ljudi pripravljenih boriti za pravice živali. Vsak posameznik lahko naredi razliko," so zapisali ob objavi fotografij zbiranja podpisov na stojnici v Ljubljani.