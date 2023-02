Novi generalni direktor policije Senad Jušić zanika opozicijske očitke

Nalogo depolitizacije Policije, ki si jo želi koalicija, je minister Boštjan Poklukar zaupal javnosti doslej neznanemu kariernemu policistu Senadu Jušiću. Ta pravi: "Z gospodom ministrom se ne poznava in tudi osebno se pred tem nisva nikoli srečala." Ena od njegovih prednostnih nalog, kot sam pravi, bo tudi obravnava korupcijskih kaznivih dejanj. "Delam z ekipo, ki je postavljena, če bodo kakšne kadrovske menjave, pa boste o tem pravočasno obveščeni," dodaja.

Direktor Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) tako za zdaj ostaja Darko Muženič. Muženič se je na ta položaj po odločitvi sodišča, da je bil nezakonito razrešen, vrnil v času Golobove vlade. Prav NPU sicer vodi predkazenski postopek, neuradno o poslovanju podjetja Gen-I na Balkanu v času, ko je bil njegov prvi mož danes predsednik vlade Robert Golob.

"To je lansirala stranka SDS pred našimi volitvami, takrat so govorili, da so financirali mene in mojo kampanjo, potem pa smo ugotovili, da je ta gospod Berishaj, ki je mimogrede veleposlanik v Zagrebu, osebni prijatelj gospoda Janeza Janše. In v tistem trenutku je zadeva iz Slovenije izginila, zdaj so jo pač obudili očitno na Kosovu, prijatelji, neprijatelji, nimam pojma," je Golob dejal v sinočnji oddaji 24UR ZVEČER. Na vprašanje, ali celotno stvar zanika, pa odvrnil: "Vse skupaj je čista izmišljotina."