Občine brez črpalk: bo obisk ministra in vodstva Petrola prinesel rešitev?

Štiri občine – Petrina, Črni Vrh nad Idrijo, Solčava in Podkoren – so se znašle v težavah, ko je Petrol zaprl edine bencinske črpalke v teh krajih in s tem povzročil ogorčenje med lokalnimi prebivalci. Dolge razdalje do naslednjih črpalk otežujejo življenje kmetom, podjetnikom in turistom. Kmetje in podjetniki opozarjajo, da potrebujejo velike količine goriva, zato se morajo sedaj namensko organizirati in kupovati certificirane posode za skladiščenje goriva. Turisti so prav tako presenečeni in pogosto ostanejo brez goriva, kar negativno vpliva na turistično sezono.

Minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek je sprejel vabilo predsednika uprave Petrola Saše Bergerja, da skupaj obiščeta občine, kjer so zaprte bencinske črpalke. Namen obiska je iskanje dolgoročnih rešitev in boljše razumevanje razmer. Petrol poudarja, da zapiranje črpalk ni trajno. Cilj je najti vzdržne rešitve za prihodnost.