Poslanka ostro nad Poklukarjevo izjavo: 'Izkorišča stisko ljudi. Sram naj ga bo!'

V oddaji 24UR ZVEČER so nameravali soočiti notranjega ministra Boštjana Poklukarja in poslanko NSi Vido Čadonič Špelič, a se minister povabilu v oddajo ni odzval. Poslanka je izrazila ogorčenje nad ministrovo izjavo, da so bili protesti v Šentjerneju in Ljubljani "festival opozicijskih strank".

"Nad to izjavo sem razočarana, da ne rečem šokirana, pa verjetno tudi ljudje na terenu," je dejala in dodala, da s tem minister zaničuje skrbi prebivalstva. Ministrova retorika po njenem mnenju kaže na nerazumevanje stisk ljudi ter na neozaveščenost o resnični situaciji in lastni odgovornosti. "Izkorišča stisko ljudi in strah ljudi za take izraze, kot je festival. Sram naj ga bo," je bila ostra.

Čadonič Špeličeva je meni, da so se ljudje na ulicah zbrali iz obupa. Sama pravi, da kot izvoljenka v Šentjerneju in prebivalka Novega mesta, z dolgoletnimi izkušnjami iz regije, pozna razmere in stiske, s katerimi se soočajo prebivalci. Prepričana je, da so bili protesti nepolitični in izpostavila, da nihče od prisotnih politikov ni bil med govorci. Tudi sama se je protesta udeležila. "Prišla sem pokazat ljudem, da jih podpiram, da jih razumem in da si želim, da bi to isto ali pa tako razumeli tudi v Ljubljani."