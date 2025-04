Zakaj je papež Frančišek pred več kot 50 leti obiskal Škofjo Loko?

Kako se bomo Slovenci spominjali papeža Frančiška? V oddaji 24UR ZVEČER so o tem spregovorili župnik Blaž Franko, odgovorni urednik Družine Boštjan Debevec ter florist Peter Ribič. Ob razmišljanju o njegovi zapuščini so poudarili njegovo pristnost, preprostost in južnoameriški temperament, ki je v cerkev prinesel svežino, postavil šibkejše v ospredje ter vplival tudi na 'vizualno' podobo Vatikana, na primer pri velikonočnem okraševanju.

Pogovor se je sicer sprva dotaknil ganljive zgodbe 16-letnega fanta Andreja Golarja, ki je v 60. letih prejšnjega stoletja zbežal v Argentino in se zaradi bojazni, da ga bodo vpoklicali v vojsko, ni smel vrniti doov. Njegova odsotnost je družini, v kateri je bil edini fant, povzročila velik šok in žalost. Nato je nekega dne, leta 1971, na njihova vrata potrkal Jorge Mario Bergoglio, takrat še mladi Argentinec, ki je pozneje postal papež, h kateremu se je po pomoč zatekel Andrej. Papež Frančišek je takrat z družino obiskal več turističnih znamenitosti in prvič poskusil potico.