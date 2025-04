Velikonočni zajtrk: koliko je bilo treba zanj odšteti letos?

Pa če začnemo s peko potice ... Med sestavinami se je, kažejo podatki Statističnega urada, najbolj podražilo maslo – za skoraj 13 odstotkov. Nekoliko več je bilo treba odšteti tudi za jajca (1,4 odstotka več kot lani), in za oreščke (0,1 odstotka več kot lani). Se je pa po drugi strani pocenila moka, in to za slabe tri odstotke (2,7 odstotka manj kot lani), za slab odstotek mleko (0,9 odstotka), cenejši je letos tudi sladkor (za 0,6 odstotka manj kot lani).

Velikonočnega zajtrka ni brez velikonočne šunke. Cene svinjskega mesa so se v primerjavi z lani prav tako nekoliko pocenile (za 0,4 odstotka).

Če ste po velikonočnem zajtrku spili skodelico kave, ste morali za to v primerjavi z lanskim letom odšteti kar 20 odstotkov več.

Najmlajši se seveda najbolj veselijo čokoladnih pirhov, a so tudi cene čokolade v zadnjem letu močno poskočile. Čokolada se je podražila za dobrih 21 odstotkov.

V primerjavi z lanskim marcem so se sicer cene hrane in brezalkoholnih pijač povišale za 3,5 odstotka. No in prav te podražitve so znova najbolj prispevale k letni inflaciji. Zadnji podatki za letošnji marec kažejo, da so se cene življenjskih potrebščin sicer v povprečju zvišale za dva odstotka v primerjavi z lanskim marcem in za dobre pol odstotka v primerjavi z letošnjim februarjem.