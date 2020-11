Slovenka ustvarila izdelek, ki navdušuje

Če čutite, da je morda čas za menjavo proizvoda za kožo, pa naj bo to krema za obraz ali telo ali pa morebiti celo šampon, si vzemite čas in se za nov nakup nikakor ne odločite na hitro. Zaradi svetovnega spleta imate številne informacije o izdelkih na dosegu roke, to pa velja izkoristiti in se o njih dobro podučiti. Kozmetika z aktivnimi naravnimi sestavinami je v zadnjih letih postala pravi hit med potrošniki, a marsikdo se zadovolji že pri besedi 'naravno' in se s sestavinami ne ukvarja. Predvsem parabeni so tisti, o katerih se v zadnjih časih pogosto govori, vendar številni na vprašanje, kaj parabeni sploh so, ne znajo odgovoriti. Uvrščamo jih med konzervanse, kar pomeni, da zavirajo širjenje mikroorganizmov, preprečujejo rast bakterij, gliv in plesni ter hkrati podaljšujejo rok trajanja izdelkov. Dejstvo je tudi, da določene parabene najdemo celo v nekaterih živilih – ti se pridobivajo tudi sintezno in so kot konzervansi odobreni za uporabo. Marsikateri parabeni pa so kljub temu zdravju škodljivi. Številni strokovnjaki poročajo, da obstajajo sumi, da motijo delovanje žlez z notranjim izločanjem, veliko govora pa je bilo tudi o tem, da povzročajo raka dojk. Glede na to, da obstajajo kreme, ki parabenov ne vsebujejo, se jim torej da izogniti.

Na tržišču nas namreč čaka prava poplava izdelkov, ki obljubljajo najboljšo nego kože, a dejstvo je, da je koža vsakega izmed nas drugačna, ima drugačne potrebe in se na kozmetične proizvode odziva drugače. Kljub temu pa obstajajo nekatere usmeritve, s katerimi ne morete zgrešiti, tako da ste lahko prepričani, da svoji koži na tak način ne boste škodovali. Treba se je le zavedati, da ni pomembno le to, kaj damo vase, temveč moramo razmišljati tudi o tem, kaj damo nase.

Višja cena še ne pomeni nujno boljše kakovosti, zato primerjajte različne proizvode, po spletu morda zaprosite za vzorec, če je to mogoče, ali pa kremo preizkusite v trgovini. Vsak izmed nas ima drugačne potrebe in tudi koža se bo drugače odzvala, zato test ne bo odveč. V ospredje postavite izdelke, ki so dermatološko testirani in hipoalergeni, saj vam zagotovo ne bodo škodili.

Ena izmed prvih takšnih podjetnic v Sloveniji je bila Tina Štrubelj , ki je leta 2016 predstavila dezodorant svoje blagovne znamke Nelipot , v istem letu pa v 1. sezoni projekta Štartaj Slovenija celo osvojila naziv HIT produkt leta. V letih, ki so sledila, je svojo ponudbo močno razširila in ves čas ostajala zvesta ideji naravnih izdelkov, ki jo je gnala že pri izdelavi omenjenega dezodoranta. Po nenadni smrti mame zaradi raka se je začela zavedati, da smo edino sami odgovorni za svoje zdravje in za to, kaj vnašamo v svoje telo, pa tudi za tisto, kar damo nase, zato je padla odločitev, da bo svoji koži namenila le še izdelke, ki so narejeni iz povsem naravnih sestavin, ob tem pa je sledila ideji, da morajo biti izdelki tako naravni, da jih lahko poješ.

Prav zaradi svetovnega spleta je svet postal globalna vas, kjer najdemo praktično vse informacije, ki jih potrebujemo. Čeprav se naše potrebe razlikujejo, pa mnenje preostalih ljudi še vedno šteje, zato ob nakupu nove kreme ne pozabite preveriti mnenj kupcev. Nekatere spletne trgovine jih zbirajo kar na svoji spletni strani, vseeno pa poskusite najti tudi bolj nepristranska mnenja: obiščite družbena omrežja podjetja, ki vas zanima, preberite objave strank, njihove komentarje pod fotografijami izdelkov ali pa kar na svojih družbenih omrežjih ljudi pozovite, naj vam sporočijo, kakšne izkušnje imajo. Tako kot že leta pozornost medijev in javnosti uživajo zvezdniki, so v zadnjih letih zaupanje začeli uživati tudi podjetniki in njihovi izdelki, ki so navdušili množice. To je zagotovo največja potrditev, ki jo lahko dobite pred nakupom.

Še pomembnejše pa je, da s takšnimi izdelki razvajamo svoje dojenčke in malčke, ki imajo posebej občutljivo kožo, zato se Tina zdaj vrača k projektu Štartaj Slovenija. Na policah trgovin Interspar in Spar predstavlja tri nove izdelke, ki spadajo v naravno linijo kozmetičnih izdelkov za dojenčke. Tako lahko zdaj svojim najmlajšim privoščite otroški šampon in kopel, otroško olje ter otroško kremo za obraz in telo, vsi izdelki pa se skrivajo pod imenom Otrozhizh. Omenjena linija je primerna za otroke od tretjega meseca starosti, izdelki s 100-odstotno hladno stiskanim mandljevim oljem pa bodo postali nepogrešljivi v kopalnicah vseh skrbnih mamic, ki za svoje otroke želijo le najboljše. Vsi izdelki so dermatološko testirani in hipoalergeni, prav tako pa ne vsebujejo dodanih konzervansov, parabenov, alkohola, umetnih dišav ali dodanih eteričnih in mineralnih olj.

Ekološko hladno stiskano mandljevo olje nežno otroško kožo neguje z vitamini ter maščobnimi kislinami omega-3 in omega-6. Otroški šampon in kopel v enem je ustvarjen iz posebne rastlinske mešanice za umivanje, ki ne vsebuje sulfatov in parabenov, dojenčkova prva krema za obraz in telo pa s kombinacijo organskega nerafiniranega kokosovega olja in ekološkega mandljevega olja blagodejno vpliva na kožo ter jo izdatno vlaži.