Slovenka zapustila korporativni svet in ustvarila revolucionarna naravna ličila

Pod blagovno znamko Cvetka je Katarina ustvarila linijo naravnih ličil, ki temeljijo na zeliščih in drugih naravnih sestavinah. Njeni izdelki vključujejo dve BB-kremi, tri šminke, maskaro in dve olji za ustnice.

Vrnil se je občutek svobode, ko je začela na domači kmetiji pridelovati zelišča ter ustvarjati naravne kozmetične izdelke. Združila je svoje biotehnološko znanje z izkušnjami s podeželja in začela eksperimentirati z naravnimi sestavinami. Kljub izzivom in dvomom, ki so jo spremljali, je bila odločena, da bo ustvarila nekaj pristnega in trajnostnega.

Katarina je odrasla na podeželju in je zato že zelo zgodaj začutila globoko povezavo z naravo. A poti, ki bi povezala to ljubezen z njenim poklicem, sprva ni našla. Namesto tega se je usmerila v študij biotehnologije in nato začela kariero v farmacevtski industriji. Kljub uspešni poklicni poti v korporativnem okolju je globoko v sebi čutila, da nekaj manjka. '' Želela sem združiti to, kar živim tudi s svojim delom, '' pravi Katarina. '' Postopoma sem ugotovila, da korporativni svet morda ni tisti, kjer bi lahko izkoristila vse svoje potenciale .'' Tako se je odločila za korak v neznano in zapustila varno službo, da bi sledila svojemu notranjemu glasu.

Ključ do uspeha njenih formulacij je skrbno izbiranje sestavin. ''Izbiram sestavine, ki so dobre za našo kožo, spodbujajo njeno regeneracijo in skrbijo, da je koža v dobri kondiciji. Potem pa seveda prilagodimo izbor glede na namen izdelka, da bo ta kar najboljše opravil svojo nalogo in da bo zadovoljil pričakovanja strank,'' razlaga Katarina. Poudarja tudi, kako pomembno je, da sestavine med seboj delujejo usklajeno, kar zahteva poglobljeno znanje in raziskovanje.

Trajnost in ekološka ozaveščenost sta ključni vrednoti blagovne znamke Cvetka. Vsi njeni izdelki so BIO certificirani, veganski in popolnoma brez škodljivih kemikalij. ''Meni je to najpomembnejše in je glavni razlog, da Cvetka sploh obstaja,'' pravi. Prepričana je, da je skrb za kožo brez nepotrebnih kemikalij in sintetičnih snovi ključ do dolgotrajnega zdravja.

Lepota, ki prihaja od znotraj

Za Katarino lepota ni zgolj zunanja, temveč izvira iz notranjosti. Njeno prepričanje, da lepota izhaja iz ravnovesja telesa in duha, je temelj njene kozmetične linije. ''Verjamem, da lepota izvira iz nas samih – iz skrbi za naše telo, iz naših misli in odnosov,'' pojasnjuje. Dodaja, da so iskreni odnosi v njenem podjetju temelj, na katerem gradi vse. 'V manjših ekipah, kot je naša, je najpomembnejše, da se dobro razumemo, z veseljem opravljamo svoje delo in smo med seboj iskreni.''

Katarina verjame, da je lepoto mogoče poudariti z naravnimi ličili. ''Mi lahko z močnim pudrom zakrijemo mozolje, ampak ne bi bilo bolje, da bi uporabljali izdelke, ki bi koži vrnili naravno ravnovesje?'' se sprašuje. Njen cilj ni le ustvariti lepa ličila, ampak tudi spodbujati samozavest žensk ter jih opomniti, da so že same po sebi dovolj lepe.

Soočenje z izzivi podjetništva

Katarina vsak dan prehaja med različnimi vlogami – kmetica, podjetnica, inovatorka. ''Meni je tak način življenja všeč, saj mi omogoča neko mero svobode, ki me osrečuje.'' Pravi, da kljub stresu, ki ga prinaša sezonsko delo in vreme, najde mir in ravnovesje v naravi. 'Ravno delo v nasadih mi ponuja največ miru in uravnovesi psihično napornejše delo v pisarni,'' nam zaupa. A hkrati prizna, da usklajevanje teh vlog ni vedno enostavno in zahteva veliko odpovedovanja.

Sodelovanje v oddaji Štartaj Slovenija ji je omogočilo še globlji vpogled vase in v svoje podjetniške sposobnosti. ''Sebe in svojega življenja še nikoli nisem na tak način izpostavila,'' pravi. Kljub temu je izkušnjo sprejela z odprtimi rokami in se naučila veliko o sebi in svojih sposobnostih. Priznava, da je bila odzivnost strank eden od najbolj napetih trenutkov v njeni karieri. ''Ko smo začeli dobivati odzive, kako so odtenki šmink dobri, se mi je odvalila gromozanska skala,'' se spominja s hvaležnostjo.