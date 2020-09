Slovenki, ki sta pred 2 letoma navdušili, ponovno presenetili

Poletje se počasi, a nezadržno poslavlja, pred nami pa so tedni in meseci, ko bodo na pohodu ponovno prehladi in virusi. Zato je zelo pomembno, da skrbimo za naš imunski sistem in ga okrepimo. Na srečo obstaja kar nekaj načinov, kako to naredimo. Sprehodi v naravo, telesna akivnost, čas zase in čas za kvaliteten spanec, ter seveda zadostna količina vitaminov. Vse to bo pripomoglo k temu, da bomo v jesen zakorakali zdravi in veseli.

Ne pozabite na gibanje Res je, da bodo prihajajoči dnevi vedno hladnejši in nas verjetno čaka tudi kar nekaj deževnih dni, a nikar ne pozabite na gibanje in na svež zrak. Glede na to, da večina med nami dneve preživlja v zaprtem prostoru, je zelo pomembno, da si po službi vzamete čas in se nadihate svežega zraka. Vsaj dvakrat na teden si privoščite tudi intenzivnejšo telesno aktivnost, dovolj je že pol ure, če ste začetnik oziroma ste zadnjih nekaj mesecev lenarili. Poleg zdrave prehrane, je telesna aktivnost eden najboljših načinov, kako okrepiti imunski sistem in ostati zdrav.

icon-expand La Popsi ledene kocke FOTO: Arhiv Štartaj Slovenija

Vzemite si čas zase Samo pomislite, kolikokrat smo si v minulih letih zaželeli nečesa naučiti ali narediti, prebrati ali pogledati, pa smo zamahnili z roko in rekli, da bomo to storili, ko bo več časa. Številna podjetja svojim zaposlenim še naprej nudijo možnost dela od doma in če ste med omenjenimi srečneži, to pomeni, da si lahko posledično vzamete več časa zase. Čas, ki bi ga tako izgubili za jutranje lepotičenje in urejanje ter za vožnjo v in iz službe, lahko zdaj namenite stvarem, ki hranijo vašo dušo. Preberite knjigo, ki vas že več mesecev čaka na polici, preizkusite spletni tečaj za učenje novega jezika, preizkusite nov kuharski recept ali pa si preprosto vzemite čas zase. Ustavite se, globoko vdihnite, si morda privoščite sprehod v gozdu, ki so v zgodnji jeseni najlepši in se vprašajte, kdo ste, kaj si želite, kakšni so vaši cilji za prihodnost.

Ne pozabite na vitamine! Poziv, da naj ostanemo zdravi, je v teh dneh postal nekakšna zamenjava tistemu ’bodi dobro’, da ga uresničimo, pa lahko največ naredimo sami. Jesenski meseci so tisti, v katerih se naše življenje po sproščenem poletju in uživanju ob morju vrne v ustaljene tirnice, več je odgovornosti, ki čakajo na nas, posledično pa se nakopiči tudi stres. Zato lahko veliko zase naredite tudi z zdravo prehrano, ki jo obogatite z vitamini, sadjem in zelenjavo, ob tem pa ne pozabite na zadostno pitje vode. Znani slovenski podjetnici, Neža Mlakar in Karmen Meze, sta pred dvema letoma že navdušili Slovence, ko sta izdali sladoledne palčke La Popsi, zdaj pa sta presenetili z ledenimi kockami, ki vsebujejo zgolj 100 % sadni delež, zato bo njihovo uživanje enako, kot da bi pojedli kos sadja. Kocko zgolj raztopimo v kozarcu vode in premešamo ter že uživamo v sadnem napitku, ki pa zahvaljujoč hitremu zamrzovanju ohranja tudi vse vitamine, minerale in pristen okus po sadju. Kocke najdete v vseh 13 trgovinah Interspar in 45 izbranih trgovin Spar, izbirate pa lahko med tremi okusi: hruška, pasijonka in limona-pomaranča. Ne pozabimo pa, da se lahko ob koncih tedna tudi malce razvajate in osvežujoč sadni napitek spremenite v koktejl ...