Slovenija

Slovenščina med tujci: ovira ali priložnost?

Ljubljana, 19. 10. 2025 13.58 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Petra Čertanc Mavsar
Komentarji
24

Vsako leto v Slovenijo prihaja več tujcev, med njimi študenti, raziskovalci, zdravniki, delavci, iskalci azila. Skoraj vsi pa naletijo na enako oviro: slovenski jezik. Zakonodaja od njih zahteva vedno višjo raven znanja – za delo, bivanje ali celo združitev z družino.

Angela Balzano, doktorica lesarstva iz Neaplja, v Slovenijo ni prišla s kovčkom dolgoročnih načrtov. Za prvo študijsko izmenjavo pri nas ji je zadostovalo znanje angleščine. A življenje se je odvilo drugače, ponudba za službo na Biotehniški fakulteti jo je motivirala, da se je začela učiti slovenščine. Občutek, da je pretežko in da ne bo zmogla, je z rednimi tečaji izginil. Danes predava študentom, govori tekoče in je življenje pri nas vzljubila.

Ko Slovenija postane dom, je učenje jezika nuja

Sistem učenja slovenščine je pri nas razdrobljen. Obstajajo različni tečaji, za osebe z mednarodno zaščito, mladoletnike brez spremstva, priseljence v okviru začetne integracije, je ta brezplačen. Država vsako leto z evropskimi sredstvi pokrije integracijske tečaje za več kot 4.000 ljudi – samo lani v vrednosti skoraj 3 milijone evrov.

Ostali so prepuščeni sami sebi ali delodajalcu. Angela si je, poleg brezplačnih, dodatne tečaje plačevala sama. Za zobozdravnico Oleno Bobkovo iz Ukrajine 180-urni tečaj prav tako ni bil dovolj. Za delo s pacienti mora govoriti slovenščino na ravni odličnosti, kar je dolgotrajen postopek, ki zahteva veliko učenja, se spominja.

Strokovni direktor pediatrične klinike Marko Pokorn opozarja, da bi se morala država bistveno bolj angažirati. Če sistem potrebuje zdravstvene delavce, jim mora omogočiti sistematično poučevanje slovenščine. Tako pa minejo leta, preden začnejo delati s pacienti. 

Brez znanja jezika ni stalnega prebivališča

Oleksandr Shyrin je študent drugega letnika Ekonomske fakultete, ki je z družino k nam prišel iz Ukrajine. Če bo želel ostati v Sloveniji, bo moral dokazati znanje jezika vsaj na osnovni ravni. "Vse razumem. Tehnologija, da naredim stavek, je podobna. Skloni so problem", pravi Oleksandr.

V rubriki 24ur inšpektor smo se spraševali, koliko stane vključitev v družbo, kdo plača tečaje in izpite ter kako se tujci pri nas spopadajo z jezikovno oviro. Štirje tujci so z nami delili svojo zgodbo - od začetnih težav do kompetentnih govorcev.

Petra Čertanc Mavsar
KOMENTARJI (24)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Killing of Hind Rajab
19. 10. 2025 15.31
-1
kdaj gre na izpit iz slovenščine janša...?
ODGOVORI
0 1
Bolfenk2
19. 10. 2025 15.23
+4
Učenje slovenščine za azilante je zapravljanje denarja, ker ko dobimo normalno vlado, bomo vse remigrirali v njihove domovine. Ostali tujci izobraženi, pridni in delovni, pa naj se naučijo jezika če hočejo tu ostati.
ODGOVORI
5 1
300 let do specialista
19. 10. 2025 15.17
+2
"Priložnost" očitno ni, ker se je novaki ne naučijo.
ODGOVORI
2 0
FlatyEric
19. 10. 2025 15.15
+7
Kako pa lahko kosovar brez znanja slovenskega jezika in brez državljanstva dobi našo socialno podporo? To je naš denar, ki naj bo za naše ljudi, Slovence.
ODGOVORI
7 0
SDS_je_poden
19. 10. 2025 15.00
+4
Država bi lahko tujim delavcem, ki so zaposleni, plačala dodatne tečaje jezika, menda nam je v interesu, da ti ljudje z nami govorijo slovensko.
ODGOVORI
6 2
Vera in Bog
19. 10. 2025 15.15
+0
Baje da so Srbi in Bosanci zelo talentirani
ODGOVORI
1 1
Miha1999
19. 10. 2025 14.58
+10
Primer iz OŠ : otrok razume samo albansko, uči pa se predmet slovenščine, starši ne pokažejo nobenega zanimanja, šolski sistem je poln lukenj in fant lepo gura skozi razrede. Slovenski otrok pa naj bi znal vse in še več ; za koga že!!!??
ODGOVORI
10 0
SDS_je_poden
19. 10. 2025 15.00
-3
A ni prav, da se slovenski otrok uči materinega jezika? Kaj dejansko te muči?
ODGOVORI
0 3
FlatyEric
19. 10. 2025 15.16
+4
Muči ga to, da albanček gre skozi šolo brez da bi znal kaj pametnega, medtem ko se našega otroka na polno privija. Zelo jasno je napisal pa ne razumeš.
ODGOVORI
4 0
Delavec_Slo
19. 10. 2025 14.56
+12
Kdor ne zna slovensko v 6 mesecih - noga in izgon iz države!
ODGOVORI
12 0
proofreader
19. 10. 2025 14.55
+4
Če bi se katera pogovarjala in učila našega jezika, sem na voljo. Razgledan, znam mnoge tuje jezike.
ODGOVORI
4 0
Houdre
19. 10. 2025 14.53
+13
To sploh ne sme biti stvar debate…kdor ne zna, naj oddide.Pol pa hodijo v lekarno otroci ninďe ker ne ve kam naj si tablet vtakne
ODGOVORI
13 0
JApajaDAja
19. 10. 2025 14.55
+6
so imele problem kako pojesti "canesten".....
ODGOVORI
6 0
FlatyEric
19. 10. 2025 15.17
+3
Ma na kos svinjske pečenke naj ga namažejo.
ODGOVORI
3 0
proofreader
19. 10. 2025 14.51
+7
Olena se sekira zaradi dvojine. Zoki se ne, pa je župan.
ODGOVORI
7 0
JApajaDAja
19. 10. 2025 14.56
+6
že skoraj 19 polnih let.....
ODGOVORI
6 0
proofreader
19. 10. 2025 14.48
+10
Nekateri so desetletja tu, celo na visokih mestih, pa ne govorijo.
ODGOVORI
10 0
Dragica Cegler
19. 10. 2025 14.47
+10
Naši levi Butalci pa kosovske otroke pošiljajo na tečaj materinščine. In to jim država financira.Kdor be govori slovensko naj gre v posebno šolo,da ne ovira ostalih.Pika.
ODGOVORI
10 0
Dragica Cegler
19. 10. 2025 14.45
+9
Kaj spet palamudite?V Sloveniji je uradni helikopter slovenščina in kdor živi in dela v Sloveniji mu he znanje slovenščine obveza.
ODGOVORI
9 0
proofreader
19. 10. 2025 14.52
+5
Uradni helikopter je Leonardo.
ODGOVORI
5 0
JApajaDAja
19. 10. 2025 14.34
+3
ovira ali priložnost? nič od tega- le OBVEZA !
ODGOVORI
6 3
grikos
19. 10. 2025 14.31
+10
Pravilno,naj se naučijo slovensko,tudi jaz moram v tujini največkrat govoriti angleško
ODGOVORI
10 0
