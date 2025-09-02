Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Naslovnica

Je prihodnost pravica do odločitve o lastni smrti?

Ljubljana, 02. 09. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
24UR ZVEČER
Komentarji
8

Slovenska družba stoji pred odločitvijo o zakonu o prostovoljnem končanju življenja. Aleš Primc svari pred "zastrupitvijo bolnikov" in skritimi finančnimi interesi. Andrej Pleterski zatrjuje, da gre za varno in človekovo pravico do dostojanstvenega konca.

V Sloveniji se je pričelo intenzivno zbiranje podpisov za razpis referenduma o kontroverznem Zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, saj morajo pobudniki, med katerimi izstopa Koalicija proti zastrupitvi bolnikov pod vodstvom Aleša Primca, do 5. oktobra zbrati zahtevanih 40.000 podpisov volivcev. Ta predlog zakona predvideva, da bi polnoletnim bolnikom, ki so sposobni samostojnega odločanja in trpijo zaradi hude neozdravljive bolezni ali trajne okvare zdravja, omogočil pravico do prostovoljnega in dostojanstvenega končanja življenja. Vendar pa so pobudniki referenduma, na čelu s Primcem, zakon ostro obsodili kot "krivičen, nehuman" in trdijo, da krši temeljno načelo ustave o nedotakljivosti človekovega življenja. To pereče vprašanje je sprožilo vročo javno razpravo, v kateri sta se soočila Aleš Primc, pobudnik referenduma, in Andrej Pleterski, pobudnik zakona. 

Andrej Pleterski je izrazil močno nestrinjanje z imenom nasprotnikov zakona, "Koalicija proti zastrupitvi bolnikov," ki ga je označil za strateško in manipulativno izbrano ter globoko zavajajoče. Poudaril je, da to poimenovanje ni naključje, ampak se je "rodilo v krogu škofovske konference že pred nekaj leti", kar po njegovem mnenju jasno kaže na neposredno povezavo med Alešem Primcem in katoliško cerkvijo. Primca je odkrito opisal kot "vojščaka katoliške cerkve," s čimer je želel izpostaviti domnevno ideološko in hierarhično podrejenost. V duhu nadškofa Zoreta, ki poziva k poimenovanju stvari s pravim imenom, je Pleterski ime koalicije označil kot "lažnivo". Njegova kritika poudarja, da tako poimenovanje ni le neiskreno, ampak aktivno ustvarja negativen in moralno sporen vtis v javnosti, poskuša vzbuditi strah in napačno razumevanje pravega bistva zakona o prostovoljnem končanju življenja, ki sega v globoko spoštovanje človeškega dostojanstva in samostojne volje. S to opazko Pleterski namiguje, da Primčeva iniciativa služi interesom cerkve, namesto objektivnega obveščanja javnosti.

Aleš Primc je branil izbiro imena "Koalicija proti zastrupitvi bolnikov", vztrajajoč, da ta terminološka izbira natančno odraža naravo zakona in njegove prikrite motive. Primc je poudaril, da zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja dejansko pomeni "zastrupitev" bolnikov in je v tesni povezavi s pragmatičnimi finančnimi interesi vladne politike. Trdi, da je vlada sprejela ta zakon primarno z namenom zmanjšanja stroškov, namenjenih za zdravljenje bolnikov in izplačevanje pokojnin. Opozoril je, da "človek, ki ga bodo zastrupili, se ne bo nikoli več postavil v nobeno vrsto za zdravnika in nobene pokojnine mu več ne bo treba izplačati". Celoten predlog je opisal kot vladno strategijo za varčevanje na račun človeških življenj.

Andrej Pleterski je odločno zavrnil navedbe o zmanjševanju stroškov in trditve Aleša Primca. Obtožil je, da "škofje o zakonu lažejo in opravljajo vse podpornike tega zakona", ter jih pozval k spoštovanju osme božje zapovedi, "Ne pričaj po krivem".  Pleterski je namignil, da v Primčevem diskurzu manjka "tistega, čemur kristjani rečejo Božja ljubezen". S tem je poudaril, da bi pravi pristop moral vključevati sočutje do neozdravljivo bolnih, ki doživljajo neznosno trpljenje. Namesto obsojanja bi bilo po njegovem mnenju treba omogočiti dostojanstveno izbiro tistim, ki ne želijo nadaljevati svojega trpljenja. Zakon po njegovem omogoča pravico do končanja življenja na dostojanstven način, kar naj bi bilo del pristopa, ki vključuje spoštovanje individualnih odločitev posameznika in je v sozvočju z modernimi trendi, kjer je v ospredju človekova svoboda.

Aleš Primc je ostro odgovoril Pleterskemu s poudarkom na svoji globoki verski zavezanosti. Izjavil se je za "ponosnega kristjana, vernika" in jasno poudaril, da je to zanj "verska dolžnost", da se upre zakonu, ki po njegovem mnenju očitno krši "Božjo zapoved ne ubijaj" in je v neposrednem nasprotju z "Jezusovim naukom ljubezni".  Primc je poudaril, da je dolžnost vsakega posameznika, da pomaga in skrbi za človeka v trpljenju, ne pa, da se mu omogoči dostop do možnosti zastrupitve, kar razume kot konec.

Pleterski je kategorično zavrnil očitke o zlorabah in poudaril, da zakon vključuje številne varnostne varovalke. Ključna določba je, da se vsakdo odloča "pri polni sposobnosti odločanja o sebi". Pleterski je pojasnil, da je ta zakon celo "varnejši, kot je bil zakon iz predloga srebrne niti". Opozoril je, da se "nikomur ni treba bati kakršnekoli zlorabe, v nobeni od držav, ki imajo zakone, ki imajo manj varovalk kot slovenski zakon, se ni zgodila še nobena sodno potrjena zloraba". Zagotovil je, da je slovenski zakon varen, saj se volja pacienta večkrat preverja, vključno z overitvijo pred notarjem, kar zagotavlja transparentnost in preprečuje možnosti morebitnih nepravilnosti ali manipulacij z ljudmi v stanju stiske, ko si sami ne morejo več ustvariti realne slike. Prav tako je izpostavil, da je celoten postopek natančno nadzorovan in vsaka faza skrbno dokumentirana, da se preprečijo kakršnekoli kršitve. Njegova argumentacija temelji na prepričanju v robustnost predlaganih mehanizmov, ki ščitijo individualne pravice. Pleterski tudi meni, da bi imel vsakdo pravico do dostojanstvenega življenja in konca življenja.

Aleš Primc je Pleterskega obtožil zavajanja glede varnosti zakona in opozoril na morebitne zlorabe. Navedel je, da se v "primerljivih zakonskih ureditvah" dogajajo "zlorabe od dvajset do trideset odstotkov," pri čemer gre za "uradno ugotovljene zlorabe, za katere ne obstaja evidentirana dokazana pot izraženega soglasja".

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Referendum Prostovoljno končanje življenja Aleš Primc Andrej Pleterski Evtanazija
Naslednji članek

'Moje ime je Anže, star sem 34 let in že osem let živim kot brezdomec'

Naslednji članek

Zadnja videoteka v Ameriki vedno bolj priljubljena

SORODNI ČLANKI

DZ po vetu ponovno potrdil vse tri zakone

Veto tudi na zakone o konoplji, evtanaziji in gostinstvu

Zgodovinsko: britanski poslanci podprli zakon o pomoči pri umiranju

Pomč pri prostovoljnem končanju življenja: kaj piše v predlogu zakona?

Pomoči pri prostovoljnem končanju življenja: zavajanja in zastraševanja?

KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Midelamodrugace
02. 09. 2025 08.21
Indoktrinacija dela na polno
ODGOVORI
0 0
300 let do specialista
02. 09. 2025 08.20
+0
Primc je pošolal "liberalnega" dobrotnika. NE ZAKONU!!!
ODGOVORI
1 1
iziizi
02. 09. 2025 08.13
+0
Too invalidom in volanom dat tako majhno penzije da bodo sami končali življenje in država bo privačevala in afer bo še več
ODGOVORI
2 2
Darko32
02. 09. 2025 08.10
-4
Tukaj dam popolnoma prav PRIMCU. Namreč kdor je skrbel za bolnike dobro ve, da je potrebno osebi pomagati in ne kalkulirati kako jo pospraviti. Predlagatelji zakona so malo udarili mimo in na tej točki je izredno nevarno, da bodo počeli z drugače mislečimi enako kot leta 1945 naprej, ko so jih metali v jame. Tukaj pa imamo verzijo 2, kjer bi jih kar po hitrem postopku z pomočjo kemije pospravili. Če beremo forume vidimo nekaj drugega in to je, da so levičarji elergični na desničarje in bi jih v žlici vode utopili. Vidimo, da so celo pod krinko izumili JANŠIZEM, kjer se izražajo kako bi pospravljali. ZATO odločno podpriam PRIMCA, kateri je z samim naslovom povedal nekaj kar so dejstva. Zlorabljali bodo levičarji za izvajanje likvidacij drugače mislečih. Vidimo tudi kako so mišljensko usmerjene osebe, katere naj bi delale na sodiščih in to je še dodatni razlog, da se v celoti zavrne takšno razmišljanje. Ko pa sem poslušal zdravnike pa je tudi stroka nasprotovala temu in nekaj podkupljivih zdravnikov mislijo, da bodo levičarji obrnili v svoj prid in bodo skupaj pospravljali ljudi. Če gremo naprej se vprašamo naslednje: Kako lahko zaupamo sodnikom, uradnikom, in POLICAJEM, če pa vidimo, da imamo politično opredeljene ljudi, kateri so prirpavljeni narediti vraga in pol proti sočloveku samo da si zagotovijo stolčke. Zato je na tej točki nedopustno, da se bodo ti luzerji igrali na življenjih ljudi. So njihovi stari kameradi somišljeniki delali leta 1945 brez sojenj in ljudi metali v jame in sedaj so njihovi potomci spet po verziji 2 začeli isto ideologijo terati. Zato je več kot nujem referendum in zbiranje podpisov.
ODGOVORI
2 6
dracon
02. 09. 2025 08.22
Zakaj morate obsedenci vedno vleči politiko v diskurze, ki nimajo NOBENE veze s politiko. To, da ste osebno obremenjeni z njo je vaš problem in da vidite VSE skozi filtre politike je vaš problem. Če imate plašnice na očeh in bavbav desničarji ali levičarji skačejo na vas izza vsakega grma ok. Tudi tako se da živeti, verjetno. Ne mešaj politike zraven, ker ji tu ni mesta, nesi jo kam drugam, kamorkoli hočeš. Odločitev je OSEBNA, in kdo si ti, da lahko odločaš o ostalih tako enostavno, skozi neke osebne filtre in travme izpred 50 ali 100 let ? Pišeš nebuloze in neumnosti na kvadrat. Da so ljudje pripravljeni narediti vraga, da dobijo stolčke, butalci. Saj ne bodo odločali o zdravih ljudeh v parlamentu.
ODGOVORI
0 0
tech
02. 09. 2025 08.05
+2
Enkrat smo že glasovali za pravico izbire in bomo še enkrat. Ti verski skrajneži, ki želijo trpet imajo tudi to izbiro na voljo.
ODGOVORI
4 2
Uporabnik1921539
02. 09. 2025 08.01
-2
pravica obstaja ze zdaj.Rece se ji samomor.Proti.1000xproti
ODGOVORI
2 4
SloGargamel
02. 09. 2025 08.11
+3
Enkrat smo že glasovali in zmagali tudi drugič bomo pa ti piši kar češ tudi 1000x če te to tolaži
ODGOVORI
3 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1194