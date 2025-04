Slovenska politika pred volitvami: Kdo se povezuje in kje se zatika?

Sopredsednik stranke Vesna, Uroš Macerl je dejal, da Vladimir Prebilič trenutno ni včlanjen v stranko, kljub pozivom k temu. V zvezi z možnimi zavezništvi in Prebiličevo vlogo, ali naj prevzame Vesno za volitve ali se stranka poveže z Levico, je Macerl poudaril, da "Vesna ni satelit, nobene stranke". Izpostavil je, da se Vesna ne ukvarja s pripravo posameznikov na vrh, ampak s programom, ki cilja na dobrobit ljudi in okolja. Stremel bo k sodelovanju s tistimi strankami, ki imajo podobne cilje in so brez korupcijskih bremen.

Macerl je izpostavil, da sta dve veliki stranki tisti, ki v trenutnem sistemu pridobivata, kar po njegovem ni dobro za demokracijo in državljane. Po programski plati je pojasnil, da so si z Levico blizu, zlasti glede na pomen, ki ga oboji pripisujejo boju proti korupciji. "Seveda se pogovarjamo z Levico in tu lahko rečemo, da smo si programsko blizu, tudi glede korupcije." Kljub temu ostaja odločitev o končni obliki nastopa na volitvah odprta, pravi.

Macerl je pojasnil, da Prebilič trenutno zastopa Vesno v evropskem parlamentu in da bi to sodelovanje lahko trajalo tudi v prihodnje. Spomnil je na dve uspešni kampanji, ki sta ju izpeljala skupaj.

Medtem pa je predsednik stranke Fokus Marko Lotrič naslovil vprašanje nizke podpore stranki po javnomnenjskih anketah. Lotrič je pojasnil, da je stranka Fokus mlada, ustanovljena je bila šele januarja letos, in se intenzivno posveča vzpostavljanju svoje mreže po vsej Sloveniji. Izpostavil je, da so uspešno pokrili vseh osem regionalnih enot.

Strategija stranke Fokus je najprej postaviti lastno politiko in se predstaviti državljanom skozi svoj program. Lotrič verjame, da so s tem pravi za izbiro volivcev. Zato trenutno ne čutijo potrebe po povezovanju z drugimi, saj je njihova prioriteta dokončanje mreže lokalnih odborov (načrtovanih je 88) in celovita predstavitev programa. Šele ko bodo ljudje spoznali in prebrali njihov program, bodo po njegovem videli, zakaj so se odločili za samostojno pot, meni Lotrič.

