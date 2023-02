Slovenske železnice s tremi novimi nadzorniki

Franci Matoz, ki ga je skupščina v torek odpoklicala, je bil v nadzornem svetu Slovenskih železnic od avgusta 2020. Takrat je bil za nadzornika imenovan tudi Markočič. Mervar je bil v nadzornem svetu Slovenskih železnic že pred tem.

Nadzorni svet Slovenskih železnic sicer šteje devet članov. Pet je predstavnikov kapitala, štirje so predstavniki zaposlenih. Kapital v nadzornem svetu po menjavi v tem tednu tako poleg Marka Babiča, Vinka Filipiča in Hilde Pipan zastopata še Gabrijel Škof in Aleksander Nagode. Predstavniki zaposlenih so Silvo Berdajs, Zlatko Ratej, Jože Pavšek in Melita Malgaj.

Slovenske železnice vodi Dušan Mes, ki je na tem položaju 11 let. Menjava treh nadzornikov družbe po pisanju današnjega Dnevnika ne nakazuje njegove razrešitve. Slovenske železnice sicer poslujejo dobro, lani so po prvi oceni ob 620 milijonih evrov prihodkov ustvarile nekaj več kot 40 milijonov evrov dobička iz poslovanja, kar je največ doslej, je v nedavnem intervjuju za naš portal razkril Mes.