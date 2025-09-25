Slovenski trgovci na robu: sindikat poziva k rešitvam

Sindikat delavcev trgovine Slovenije opozarja na kritične delovne pogoje v panogi, vključno s kadrovsko podhranjenostjo, preobremenjenostjo zaposlenih in varnostnimi tveganji. Delodajalcem so naslovili pismo, s katerim pozivajo k takojšnjemu ukrepanju in vzpostavitvi varnejših ter bolj dostojnih delovnih razmer.

Slovenski prodajalci so preobremenjeni, opozarja Sindikat delavcev trgovine Slovenije, ki je delodajalcem naslovil pismo s pozivom za rešitev težav. Prodajalci navajajo pomanjkanje kadrov, slabše pogoje dela in ogroženo zdravje. Posledica so slabša varnost pri delu in manj dostojanstva, delavci delajo napake, ki jih krijejo sami, in so žrtve verbalnih napadov. Sindikat je prepričan, da so takšne razmere nevzdržne in je poziv zadnji poskus za doseganje izboljšav. Poudarja se, da to ni prvi tovrstni poziv, saj so na to opozarjali že v preteklosti tako ministrstva kot tudi delodajalce preko socialnega dialoga v podjetjih, vendar brez konkretnih rešitev v obliki novih zaposlitev. Generalna sekretarka Sindikata delavcev trgovine Slovenije, Lepa Vasiljević, je pojasnila, da gre za nadaljevanje dolgotrajnih opozoril. Sindikat je že januarja letos opozarjal Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter delodajalce na preobremenjenost zaposlenih zaradi kadrovske podhranjenosti. Kljub pozivom pa do bistvenega povečanja števila zaposlenih ni prišlo, kar povzroča izjemno stisko in iztrošenost obstoječih delavcev. Trgovska zbornica Slovenije, ki jo predstavlja Mariča Lah, je izrazila presenečenje nad načinom komuniciranja, saj so pismo prejeli preko medijev, in navaja, da bi želeli konkretne pogovore. Na Trgovinski zbornici so sicer opozorili, da je bilo število zaposlenih v panogi v zadnjem letu res zmanjšano za en odstotek, vendar pri tem izpostavljajo različne razloge. Med drugim so navedli zapiranje in odprodajo nekaterih prodajaln, selitev ključnih funkcij za režijo v sosednjo Hrvaško ter ekonomske razloge, kot so naraščajoči stroški (plače so se pri nas dvignile za 5-9 odstotkov, medtem ko se je produktivnost povečala le za 3 odstotke) in dodatne obremenitve gospodarstva s strani vlade. Po njihovem mnenju je celoten paket dejavnikov povzročil trenutne razmere, ne zgolj pomanjkanje zaposlovanja.

Kot konkreten dokaz problema kadrovske podhranjenosti je Sindikat delavcev trgovine Slovenije navedel podatek, da je v obdobju zadnjih treh mesecev pri enem izmed večjih trgovcev v Sloveniji delo prekinilo 600 zaposlenih, medtem ko so na novo zaposlili zgolj 180, s čimer niso nadomestili niti tretjine izgubljenega kadra.

Sindikat pričakuje od delodajalcev resnejše reševanje kadrovske problematike in vzpostavitev boljših delovnih pogojev. Lepa Vasiljević pojasnjuje, da višje plače, ki so jih v večini podjetij dvignili nad minimalno raven, niso glavni razlog za odhod zaposlenih. Glavni problem sta predvsem izjemno hiter tempo dela in preobremenjenost zaradi pomanjkanja kadra, kar pomeni, da delavci opravljajo več nalog hkrati. To vodi do napak, fizične iztrošenosti in mišično-kostnih obolenj. Sindikat želi, da delodajalci ustvarijo okolje, ki bo privabilo in obdržalo ljudi v tej ključni dejavnosti. Lepa Vasiljević je nadalje izpostavila, da so prodajalci pogosto žrtev groženj ali verbalnih napadov s strani kupcev, v določenih primerih pa tudi fizičnega nasilja. Zaradi tega sindikat pričakuje, da bodo trgovci v trgovinah vzpostavili varnostne službe oziroma varnostnike, ki bodo prisotni celoten obratovalni čas. Trenutno je varnostnik prisoten le nekaj ur na dan, kar po mnenju sindikata omogoča kraje, grožnje in napade. Delodajalec je dolžan zagotoviti varne delovne pogoje, in uvedba varnostnikov je edini način za zaščito zaposlenih, še posebej na lokacijah, kjer je ta problematika prisotna dlje časa. Mariča Lah iz Trgovinske zbornice je potrdila, da so se varnostne razmere v zadnjem letu poslabšale, še posebej na določenih območjih. Izpostavila je, da večji trgovski centri in trgovine že zaposlujejo varnostnike, ki delujejo v okviru svojih pooblastil. Poleg tega je Trgovinska zbornica aktivna pri organizaciji izobraževanj in je v sodelovanju z Ekonomsko fakulteto v Mariboru pripravila projekt za preprečevanje nasilja v podjetjih – bodisi s strani nadrejenih bodisi na relaciji do potrošnikov. Kljub temu, da primerov nasilja po njenem mnenju ni veliko, priznava, da le-ti pri delavcih povzročajo negotovost in zahtevajo več pozornosti pri izobraževanju.

Na trditev Trgovinske zbornice o redkih primerih nasilja je Lepa Vasiljević odločno odgovorila, da ta informacija ne drži. Poudarila je, da se nasilje in kraje v trgovinah dogajajo na dnevni bazi po vsej Sloveniji, kar predstavlja velik problem za zaposlene v tej dejavnosti. Sindikat opozarja, da ne gre za posamične incidente, temveč za sistemsko problematiko, ki izpostavlja trgovke nenehnim napadom in pogosto vodi tudi v bolniški stalež zaradi stresa in pritiskov.