Sodba: Darko Muženič še vedno direktor NPU

V uredništvu smo pridobili sodbo Upravnega sodišča s katero je maja razrešeni direktor Nacionalnega preiskovalnega urada Darko Muženič dobil tožbo zoper državo in uspel dokazati, da je bila njegova razrešitev nezakonita.

Upravno sodišče v Novi Gorici je odločilo, da se tožbi ugodi in zoper to odločitev ni pritožbe. Policija mora tako Darka Muženiča zaposliti nazaj na mesto direktorja NPU in mu v 15-ih dneh plačati tudi stroške postopka.

icon-expand Direktor NPU Darko Muženič FOTO: Miro Majcen

Kot je znano je v. d. generalnega direktorja policije Anton Travner Muženiča 6. maja razrešil s položaja direktorja NPU, za v. d. direktorja pa imenoval Igorja Lambergerja. Po vsem tem času pa so do danes zamenjali kar štiri direktorje NPU. Prejšnji teden so na to mesto postavili izbranko Janeza Janšein prijateljico Roka Snežiča Petro Grah Lazar, a tudi njo zaradi popolne neizkušenosti na mesto vršilke dolžnosti. Ta pa bo očitno morala pospraviti pisarno in jo vrniti Darku Muženiču.