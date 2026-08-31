Zadeva Bobnar: kaj zahteva za sodno preiskavo pomeni za Goloba?

Dogajanje okoli domnevnih pritiskov na delo Policije prehaja v novo, odločilno fazo. Iz specializiranega državnega tožilstva so sporočili, da so izpolnjeni pogoji za začetek kazenskega postopka zoper nekdanjega predsednika vlade Roberta Goloba.

Nekdanji v. d. generalnega direktorja policije Boštjan Lindav poudarja, da ta odločitev potrjuje sume, o katerih sta s Tatjano Bobnar pričala pred parlamentarno komisijo. Po njegovem mnenju so neodvisni organi, vključno s Policijo in tožilstvom, prepoznali težo njunih opozoril. "Današnje dejanje prinaša zadevo v neko zaključno fazo," pojasnjuje Lindav in dodaja, da je z vidika državljana ključno, da so avtonomni organi opravili svoje delo in prepoznali sporno ravnanje političnega vrha.

Miha Šepec poudarja, da proces uvedbe sodne preiskave zahteva podrobno analizo preiskovalnega sodnika. Če bo sodnik ocenil, da zadeva ni zrela za obravnavo, se lahko postopek ustavi že v tej fazi. Vendar pa dejstvo, da se Robert Golob ne namerava sklicati na svojo imuniteto, kaže na poskus ohranjanja politične verodostojnosti. "Ko gre za kazenske postopke, je prav, da se poslanec ne sklicuje," meni Šepec. Kritičen je do dolgotrajnosti postopka, za kar nosita del odgovornosti obe instituciji, meni. V primeru uvedbe preiskave se bodo šele začeli sistematično zbirati dokazi, ki bodo podlaga za morebitno obtožnico in glavno obravnavo pred sodiščem.

Bistvo obtožb se skriva v 264. členu Kazenskega zakonika, ki govori o dajanju daril za nezakonito posredovanje. Po besedah Mihe Šepca je za obsodbo nujno dokazati konkretno namero in dejansko napeljevanje k nezakonitemu dejanju. Fraza o "očiščenju policije", ki se je pogosto pojavljala v medijih, po mnenju pravnikov ni dovolj specifična za pravni pregon. "Nihče ne ve, kaj to točno pomeni – ali gre za premestitve ali nezakonita odpuščanja," razmišlja Šepec. Kazen za takšno dejanje je predpisana v višini od enega do šest let zapora. Tožilstvo bo moralo dokazati, da je predsednik vlade neposredno vplival na takratno ministrico s ciljem, da bi ta izrabila svoj uradni položaj za dosego političnih interesov v nasprotju z zakonom.

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