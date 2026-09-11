s.Oliver je z dogodkom v Ljubljani predstavil novo kampanjo s Heidi Klum in kapsulno vintage kolekcijo v slogu 90. let

Kampanja Casual Since Forever hkrati zaznamuje začetek dveletnega sodelovanja med znamko s.Oliver in Heidi Klum.

Trgovina s.Oliver v Cityparku Ljubljana se je ob uradnem začetku ene največjih letošnjih kampanj znamke za en večer prelevila v živahno prizorišče, navdihnjeno z nepozabno estetiko 90. let. Dogodka so se udeležili številni znani obrazi iz sveta mode, medijev in družbenih omrežij, med njimi tudi Robert Pešut, Magnifico, ter stilisti, uredniki, novinarji, ustvarjalci vsebin in ljubitelji mode. S svojimi stajlingi iz omenjene Vintage kapsulne kolekcije so duh 90. let odlično ujele Hajdi Korošec Jazbinšek, Tjaša Kokalj Jerala, Mia Guček, Maša Črešnik, Ajda Hozjan in Tyra Barada.

icon-chevron-right 1 9 icon-chevron-right S.OLIVER X HEIDI KLUM Nika Uran

S.OLIVER X HEIDI KLUM Nika Uran

S.OLIVER X HEIDI KLUM Nika Uran

S.OLIVER X HEIDI KLUM Nika Uran

S.OLIVER X HEIDI KLUM Nika Uran

S.OLIVER X HEIDI KLUM Nika Uran

S.OLIVER X HEIDI KLUM Nika Uran

S.OLIVER X HEIDI KLUM Nika Uran

S.OLIVER X HEIDI KLUM Nika Uran

















Modni povratek v 90. leta

Večer je povezovala Vesna Ponorac, medtem ko je DJ z izborom kultnih glasbenih uspešnic poskrbel za pravi utrip 90. let. Tudi predstavitev kolekcije je presegla okvirje klasične modne revije. Plesalci so se prelevili v manekene ter ključne kose nove Vintage kapsulne kolekcije predstavili skozi dinamično koreografijo, Vesna Ponorac pa je goste popeljala skozi njeno modno zgodbo. Preplet mode, glasbe in plesa je ustvaril sodobno interpretacijo desetletja, ki še danes ostaja neizčrpen vir navdiha. Retro fotokotiček, candy bar in skrbno izbrani detajli so zaokrožili scenografijo večera ter goste za trenutek popeljali v čas drznih modnih kombinacij, prepoznavnih glasbenih uspešnic in brezskrbne energije 90. let. Kampanja s Heidi Klum je eden ključnih letošnjih projektov znamke s.Oliver. Veseli nas, da smo njen začetek v Sloveniji zaznamovali z dogodkom, ki je zgodbo kolekcije predstavil na svež in doživet način. Odličen odziv gostov potrjuje, da nostalgija 90. let tudi danes ostaja močan in aktualen modni navdih, Marko Arsenovič, Svetovalec uprave s.Oliver Group.

Heidi Klum iz oči v oči s svojo mlajšo različico

Dogodek v Ljubljani je zaznamoval začetek kampanje Casual Since Forever, v kateri se današnja Heidi Klum sreča s svojo mlajšo različico iz 90. let – iz časa, ko je bila šele na začetku izjemne mednarodne kariere.

V glavni vlogi: Heidi Klum.

V stranski vlogi: Heidi Klum.

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=KlIebaGkS_A Med različicama iste osebnosti so desetletja, povezujejo pa ju lastnosti, ki ostajajo: samozavest, pristnost, prizemljenost in ljubezen do sproščenega stila. Prav v tem se srečata Heidi Klum in s.Oliver – v prepričanju, da se življenje in moda spreminjata, pristen casual duh pa ostaja. s.Oliver je del mojega življenja že od mladosti. Če bi danes lahko srečala svojo mlajšo različico, bi ji rekla: Ostani tako pogumna in zaupaj svojemu občutku. To je nekaj, kar me spremlja vse življenje, pravi Heidi Klum. Kampanjo, ki prepleta čustveno pripoved in tehnološko dovršenost, je s.Oliver razvil skupaj z agencijo Jung von Matt.

Omejena kolekcija z duhom 90. let

Zgodbo kampanje dopolnjuje omejena Vintage kapsulna kolekcija, ki navdih črpa iz arhivov znamke s.Oliver ter značilno estetiko 90. let interpretira za sodobno garderobo. Sproščene silhuete, sprane barve, izraziti logotipi in športni detajli se prepletajo na kosih iz denima, bombažnih puloverjih, majicah in modnih dodatkih. Kolekcija ni le nostalgičen poklon preteklosti, temveč sodoben izraz casual DNK znamke s.Oliver.

Omejena Vintage kapsulna kolekcija je od 10. septembra 2026 na voljo v izbranih trgovinah s.Oliver in v spletni trgovini.

Heidi ostaja Heidi.

s.Oliver ostaja 100 % Casual.

Casual Since Forever. Stil, ki ostaja.