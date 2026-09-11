Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Ceste TV spored
Voyo.si
Naslovnica
Oglas

s.Oliver je z dogodkom v Ljubljani predstavil novo kampanjo s Heidi Klum in kapsulno vintage kolekcijo v slogu 90. let

Ljubljana, 11. 09. 2026 10.15 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
PR ČLANEK

s.Oliver je 10. septembra v trgovini v ljubljanskem Cityparku z ekskluzivnim dogodkom uradno predstavil novo kampanjo Casual Since Forever s Heidi Klum ter Vintage kapsulno kolekcijo. Večer, ki je goste popeljal nazaj v 90. leta, je združil modo, glasbo, ples in prepoznavni sproščeni duh znamke s.Oliver.

Kampanja Casual Since Forever hkrati zaznamuje začetek dveletnega sodelovanja med znamko s.Oliver in Heidi Klum.

Trgovina s.Oliver v Cityparku Ljubljana se je ob uradnem začetku ene največjih letošnjih kampanj znamke za en večer prelevila v živahno prizorišče, navdihnjeno z nepozabno estetiko 90. let.

Dogodka so se udeležili številni znani obrazi iz sveta mode, medijev in družbenih omrežij, med njimi tudi Robert Pešut, Magnifico, ter stilisti, uredniki, novinarji, ustvarjalci vsebin in ljubitelji mode.

S svojimi stajlingi iz omenjene Vintage kapsulne kolekcije so duh 90. let odlično ujele Hajdi Korošec Jazbinšek, Tjaša Kokalj Jerala, Mia Guček, Maša Črešnik, Ajda Hozjan in Tyra Barada.

Modni povratek v 90. leta

Večer je povezovala Vesna Ponorac, medtem ko je DJ z izborom kultnih glasbenih uspešnic poskrbel za pravi utrip 90. let. Tudi predstavitev kolekcije je presegla okvirje klasične modne revije. Plesalci so se prelevili v manekene ter ključne kose nove Vintage kapsulne kolekcije predstavili skozi dinamično koreografijo, Vesna Ponorac pa je goste popeljala skozi njeno modno zgodbo. Preplet mode, glasbe in plesa je ustvaril sodobno interpretacijo desetletja, ki še danes ostaja neizčrpen vir navdiha.

Retro fotokotiček, candy bar in skrbno izbrani detajli so zaokrožili scenografijo večera ter goste za trenutek popeljali v čas drznih modnih kombinacij, prepoznavnih glasbenih uspešnic in brezskrbne energije 90. let.

Kampanja s Heidi Klum je eden ključnih letošnjih projektov znamke s.Oliver. Veseli nas, da smo njen začetek v Sloveniji zaznamovali z dogodkom, ki je zgodbo kolekcije predstavil na svež in doživet način. Odličen odziv gostov potrjuje, da nostalgija 90. let tudi danes ostaja močan in aktualen modni navdih, Marko Arsenovič, Svetovalec uprave s.Oliver Group.

Heidi Klum iz oči v oči s svojo mlajšo različico

Dogodek v Ljubljani je zaznamoval začetek kampanje Casual Since Forever, v kateri se današnja Heidi Klum sreča s svojo mlajšo različico iz 90. let – iz časa, ko je bila šele na začetku izjemne mednarodne kariere.

V glavni vlogi: Heidi Klum.

V stranski vlogi: Heidi Klum.

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=KlIebaGkS_A

Med različicama iste osebnosti so desetletja, povezujejo pa ju lastnosti, ki ostajajo: samozavest, pristnost, prizemljenost in ljubezen do sproščenega stila. Prav v tem se srečata Heidi Klum in s.Oliver – v prepričanju, da se življenje in moda spreminjata, pristen casual duh pa ostaja.

s.Oliver je del mojega življenja že od mladosti. Če bi danes lahko srečala svojo mlajšo različico, bi ji rekla: Ostani tako pogumna in zaupaj svojemu občutku. To je nekaj, kar me spremlja vse življenje, pravi Heidi Klum.

Kampanjo, ki prepleta čustveno pripoved in tehnološko dovršenost, je s.Oliver razvil skupaj z agencijo Jung von Matt.

Omejena kolekcija z duhom 90. let

Zgodbo kampanje dopolnjuje omejena Vintage kapsulna kolekcija, ki navdih črpa iz arhivov znamke s.Oliver ter značilno estetiko 90. let interpretira za sodobno garderobo.

Sproščene silhuete, sprane barve, izraziti logotipi in športni detajli se prepletajo na kosih iz denima, bombažnih puloverjih, majicah in modnih dodatkih. Kolekcija ni le nostalgičen poklon preteklosti, temveč sodoben izraz casual DNK znamke s.Oliver.

PR ČLANEK

Omejena Vintage kapsulna kolekcija je od 10. septembra 2026 na voljo v izbranih trgovinah s.Oliver in v spletni trgovini.

Heidi ostaja Heidi.

s.Oliver ostaja 100 % Casual.

Casual Since Forever. Stil, ki ostaja.

Naročnik oglasne vsebine je S.OLIVER S L O d.o.o.

s.Oliver Heidi Klum Nova kolekcija Kapsulna vintage kolekcija
24ur.com Duran Duran: Nostalgičen, a vrhunski večer popa iz 80. in 90. let
24ur.com Kraljici preobleke navdušili občinstvo: večer bleščic, humorja in topline
Zadovoljna.si Zaradi njegove afere pristala na urgenci
24ur.com Festival Overlake: novo poglavje elektronske glasbe v Sloveniji
24ur.com Miha Kralj se je vrnil tja, kjer se je vse začelo
24ur.com Nočna izmena 2024 postregla s pestrim glasbenim programom
24ur.com Slovenski oboževalci dočakali nadaljevanje Žlehtnobe
Priporoča
  • naslovnica
  • Cozze peč za pico
  • Kaminska peč Robot Taurus
  • Kärcher parni čistilnik
  • Kingstone žar na oglje
  • Nadstrešek Andy
  • Omara za opremo Arya
  • Paviljon Milos
  • Regalux regal
  • Sheppach cepilec drv
  • Vrtna hiška Lauters
  • Weber plinski žar
bibaleze
Portal
Nosečnice ga pogosto spregledajo, a to zeleno živilo je vredno vključiti na jedilnik
Kako pomagati otroku pri učenju in koncentraciji?
Kako pomagati otroku pri učenju in koncentraciji?
4 stavki, ki lahko počasi načnejo še tako trden partnerski odnos
4 stavki, ki lahko počasi načnejo še tako trden partnerski odnos
Pri 71 letih razkrila, kaj ji pomenijo vnukinje
Pri 71 letih razkrila, kaj ji pomenijo vnukinje
zadovoljna
Portal
Obleka, s katero se je maščevala nezvestemu možu, gre na dražbo
Zato ne morete shujšati
Zato ne morete shujšati
Po dolgem času je spet tako nasmejana
Po dolgem času je spet tako nasmejana
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo igrivi, leve čaka kompliment
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo igrivi, leve čaka kompliment
vizita
Portal
'Tihi ubijalec' se dobro skriva: 5 živil, za katera niste vedeli, da zvišujejo raven holesterola in ogrožajo zdravje srca
Tri pogosta živila, ki lahko resno ogrožajo zdravje vašega črevesja
Tri pogosta živila, ki lahko resno ogrožajo zdravje vašega črevesja
Kako počasno dihanje skozi nos umirja naše možgane
Kako počasno dihanje skozi nos umirja naše možgane
Preventiva raka naj ima prednost pred diagnostiko
Preventiva raka naj ima prednost pred diagnostiko
cekin
Portal
Slovenski delodajalci vse več vlagajo v to ugodnost. Ali tudi vi spadate mednje?
Družinska drama zaradi hiše: Starši od njega pričakujejo, da stanovanje podari sestri, on razmišlja o prekinitvi stikov
Družinska drama zaradi hiše: Starši od njega pričakujejo, da stanovanje podari sestri, on razmišlja o prekinitvi stikov
Prihaja zaposlitveni val: ena panoga še posebej izstopa
Prihaja zaposlitveni val: ena panoga še posebej izstopa
Vdova Saše Popovića prodala luksuzna apartmaja v Opatiji, na prodaj tudi družinska jahta
Vdova Saše Popovića prodala luksuzna apartmaja v Opatiji, na prodaj tudi družinska jahta
moskisvet
Portal
Imamo novo slovensko lepotno kraljico
Več kot 50 let je čakal na ta trenutek
Več kot 50 let je čakal na ta trenutek
Slovenska plavalka pri komaj 25 letih zbolela za rakom
Slovenska plavalka pri komaj 25 letih zbolela za rakom
Bila sta noro zaljubljena, poročila sta se ... njun zakon pa je trajal komaj 18 mesecev
Bila sta noro zaljubljena, poročila sta se ... njun zakon pa je trajal komaj 18 mesecev
dominvrt
Portal
Mnogi lastniki hiš jeseni spregledajo to, posledice pa plačujejo mesece
Lepa, a nevarna za vrt: ta invazivna rastlina se širi z neverjetno hitrostjo
Lepa, a nevarna za vrt: ta invazivna rastlina se širi z neverjetno hitrostjo
Pozabite na vsakodnevno pometanje: ta napaka povzroča, da so tla ves čas umazana
Pozabite na vsakodnevno pometanje: ta napaka povzroča, da so tla ves čas umazana
Darja in Andrej sta kupila 200 let staro hiško. Tako je potekala prenova
Darja in Andrej sta kupila 200 let staro hiško. Tako je potekala prenova
okusno
Portal
Ian navdušil z italijansko klasiko: Pripravite njegove agnolotte
Ko enkrat poskusite te polpete, jih boste pripravljali vedno znova
Ko enkrat poskusite te polpete, jih boste pripravljali vedno znova
Enostavno pecivo s slivami, ki se odlično poda k skodelici kave
Enostavno pecivo s slivami, ki se odlično poda k skodelici kave
Tako so ajdove žgance pripravljale naše babice: skrivnost je bila v posebnem postopku
Tako so ajdove žgance pripravljale naše babice: skrivnost je bila v posebnem postopku
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Ful gas 3
Ful gas 3
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1951