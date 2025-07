Referendum o Natu in obrambni izdatki: začetek konca vlade?

V soočenju oddaje 24UR ZVEČER so gostje razpravljali o aktualnih političnih vprašanjih, predvsem o referendumu o obrambnih izdatkih in članstvu v Natu. Uvodoma je bilo poudarjeno, da je prišlo do " enega najbolj presenetljivih preobratov" v državnem zboru, kar je napovedalo burno razpravo. Sogovorniki so se soočili z različnimi pogledi na to, ali je koalicija ogrožena in kakšne so posledice takšnih referendumov za državo. Razprava je poskušala odgovoriti na vprašanje: Ali se bliža konec vlade Roberta Goloba?

Razprava se je osredotočila na posvetovalni referendum o višini obrambnih izdatkov. Urška Klakočar Zupančič je opozorila, da gre za "populistično nabiranje političnih točk". Poudarila je, da opozicija izkorišča to situacijo za lastne interese, povezane z orožarskimi posli. Jani Prednik iz SD je poudaril, da se morajo ljudje vprašati glede porabe milijard evrov, saj gre za njihov denar. Matej Tašner Vatovec iz Levice pa je dodal, da so že podvojili znesek za obrambni proračun in da je to dovolj.

Urška Klakočar Zupančič je izrazila pomisleke glede načina uporabe posvetovalnih referendumov in opozorila na neodgovorno delovanje opozicije. Poudarila je, da bi se morali koalicijski partnerji zavedati resnosti situacije. Prednik je poudaril, da je koalicija že šla na štiri referendume in da je edino pravilno vprašanje o članstvu v Natu. Vatovec je dejal, da je Levica že desetletje za izstop iz Nata, vendar priznava, da slovenska javnost Natu bolj prikimava.

Jani Prednik je pojasnil stališče SD glede premierjeve izjave o dogovoru glede dviga obrambnih izdatkov. Poudaril je, da so podprli le dvig na 2,5 %, ne pa na 3 %, kot je prvotno predlagano. Dejal je, da so želeli pojasnila o tem, kaj se je dogajalo na vrhu Nata v Haagu. Matej Tašner Vatovec pa je dejal, da so ministri Levice glasovali proti resoluciji o dvigu obrambnih izdatkov in da se stališče Levice ni spremenilo.