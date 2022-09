Čas je za polfinale svetovnega prvenstva in maščevanje Italijanom

Slovenski navijači so že v Katovicah, slovenski odbojkarji pa bodo njih in številne druge v domovini poskušali razveseliti z zmago proti sosednji Italiji, ki se dobro zaveda, česa je zmožna slovenska odbojkarska reprezentanca. Lani so Italijani namreč v finalu Eurovolleya slavili šele po preobratu in petih nizih.

"Zavedamo se, da nas v polfinalu čaka zelo zahtevna preizkušnja proti odlični slovenski reprezentanci, ki že vrsto let nastopa na najvišji ravni. Gre za zelo izkušeno in kakovostno ekipo, ki lahko kaznuje katero koli moštvo na svetu. Če se želimo uvrstiti v finale, potrebujemo popolno tekmo," se kakovosti polfinalnega tekmeca zaveda legendarni italijanski strateg Ferdinando De Giorgi.