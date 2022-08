Če bodo Slovenci ponovili predstavo proti Francozom, potem Nemci nimajo možnosti

Po petkovi zmagi nad Kamerunom so v Stožicah po izenačenem boju naši odbojkarji morali priznati premoč olimpijskim prvakom in zmagovalcem letošnje lige narodov Francozom, ki so bili boljši s 3:2. Slovenski odbojkarji so sicer odigrali eno najboljših tekem v sezoni, kar pa ni zadostovalo za prestižno zmago. Slovenci, evropski podprvaki, so imeli svoje priložnosti, da bi slavili. Vodili so z 2:1 v nizih, v četrtem tudi z 20:17, imeli tudi tri zaključne žoge za zmago, a jih niso izkoristili. Svojo naslednjo in tudi zadnjo priložnost za napredovanje v osmino finala bodo morali tako v torek iskati proti Nemčiji. " Potem ko v ligi narodov nismo igrali v polni postavi, pred prvenstvom pa igrali malo prijateljskih tekem, nismo pričakovali, da bi lahko igrali tako dobro proti najboljši reprezentanci zadnjih let. Čeprav nam manjka zahtevnih tekem, smo igrali odlično. Lahko rečemo, da je bilo milijon stvari pozitivnih ," je prepričan kapetan slovenskih odbojkarjev Tine Urnaut , ki verjame, da bodo proti Nemčiji igrali najmanj tako dobro kot proti favorizirani Franciji. " Žal so proti Franciji odločile male stvari. Mi smo v četrtem nizu imeli svoje priložnosti, nismo jih izkoristili, Francozi so jih, naredili par senzacionalnih obramb in obrnili rezultat v svojo korist. Mislim, da smo kljub porazu naredili en velik korak naprej. Upam, da bomo vse to pokazali že proti Nemčiji ."

Nemci, ki imajo po dveh tekmah točko manj od Slovenije, že imajo medaljo s svetovnega prvenstva - leta 2014 so namreč osvojili bron. Znani pa so po tem, da jih je, ko jim igra steče, težko ustaviti. Tega se dobro zavedajo varovanci Gheorgheja Cretuja, ki pravijo, da bodo morali jutri pokazati še eno izjemno predstavo. Nemčija in Slovenija sta se nazadnje srečali na lanski izvedbi lige narodov. Takrat so bili s 3:1 boljši Nemci. Tudi zato se v naši reprezentanci zavedajo, da zmaga ni samoumevna. "Neugodni so. Pokazali so že proti Francozom, da jim lahko konkurirajo, in mislim, da bo treba pokazati spet eno dobro predstavo, konstantno, suvereno, in jim ne dati dihati. Če bomo tako stopili v tekmo, se nimamo česa bati," je prepričan Jan Kozamernik. Tako Slovenija kot Nemčija imata eno zmago, obe proti Kamerunu, in en poraz, z dobljenima nizoma proti Francozom imajo naši odbojkarji točko več. "So čvrsta ekipa, igrajo zelo fizično igro. Pozorni moramo biti, da bomo pravočasni na bloku, in pozornost posvečati detajlom," sporoča selektor Cretu. "Šli bomo iz točke v točko. Maksimalno zbrano in visoko motivirano. Takšni smo najnevarnejši," je prepričan kapetan Tine Urnaut. "Gremo iz tekme v tekmo in tako tudi rastemo in mislim, da bomo videli še boljšo tekmo v torek," dodaja Alen Pajenk.

Ker so Slovenci praktično že v osmini finala, je s tega stališča obračun bolj pomemben za Nemce. "Za nas bo to neverjetna tekma, v to sem prepričan. Po mojem mnenju za igralce ena najlepših in najlažjih za igrati. Pomembna tekma in polna dvorana. Kaj hočeš lepšega," se je spraševal nemški selektor Michal Winiarski.

3. krog SP:

Slovenija - Nemčija (20.00, POP TV in VOYO)