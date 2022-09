Čebulj: Italijani so odigrali brez napak, moramo se spočiti, nedelja je nov dan

Sobotni polfinalni obračun, ki si ga je ogledalo kar nekaj slovenskih navijačev, se ni izšel po željah Slovencev. To, da jih je gnala močna želja po zgodovinskem uspehu slovenske odbojke, se je morebiti izkazalo za usodno. Igra Slovencev ni bila prava, Italijani so na drugi strani odigrali vrhunsko odbojko. "Vse je šlo narobe pri nas, na servisu smo bili sicer dobri, oni so na visokih žogah zares lepo podelali, vse, kar so lahko. Bili so bolj potrpežljivi. Malo preveč smo bili zaletavi, tudi na koncu smo s servisi poskušali nekaj rešiti v naš prid. Ni nam steklo, sedaj so glave še vroče, razočarani smo, treba se je čim prej ohladiti. Jutri je nov dan, jutri se borimo za bronasto kolajno. Treba je prespati noč in jutri dati vse od sebe, da osvojimo odličje," je po tekmi povedal Dejan Vinčić.

"Vsekakor mislim, da so danes Italijani izkoristili prav vsako priložnost, vsako ponujeno možnost. Praktično niso naredili dosti napak in težko je potem igrati s toliko emocijami, toliko je na tehtnici. Zasluženo so danes zmagali, bili so boljši, ampak mi moramo nekako prespati in jutri je nov dan. Jutri je nova tekma, igramo za medaljo. Jutri moramo uživati v tekmi, poskusiti narediti preobrat s seveda zelo zahtevno Brazilijo," pa je dodal Klemen Čebulj.