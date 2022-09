Čebulj: 'Težko je dojeti, kaj smo dosegli'

Uspelo jim je. Polne Stožice so jih spodbujale, oni pa so kljub izgubljenemu prvemu nizu vendarle premagali neugodne Ukrajince 3:1. Slovenska odbojkarska reprezentanca je prvič v svoji zgodovini v polfinalu svetovnega prvenstva.

"Težko je zdaj dojeti, kaj smo dosegli oziroma kaj nas čaka. Ukrajinci so res dobro servirali. Brez ene napake na servisu in v bloku. Začeli smo v krču, ampak smo se le sprostili. Le na koncu smo malo popustili. Rad bi se zahvalil celi Sloveniji, da so se ponovno združili. Gremo na Poljsko nekaj narediti in nekaj prinesti domov," je po zgodovinski zmagi Slovenije dejal Klemen Čebulj, ki je kot vedno na tem do zdaj domačem prvenstvu odigral ključno vlogo.

icon-expand thumbnail

Tudi trener Georghe Cretu, ki je vodenje reprezentance prevzel tik pred prvenstvom, se je zavedal veličine uspeha. "Pritisk je bil velik, kar je človeško, igrali smo doma pred 12 tisoč ljudmi, Ukrajina ni imela česa izgubiti, a smo vseeno zmagali. Videli smo, da se borijo, in vedel sem, da bo prvi niz težek. V ekipi sem videl dober karakter, po mojem mnenju so fantje vedeli, da je trenutek zgodovinski," je dejal romunski strokovnjak. A tu se pot slovenskih odbojkarjev po njegovem mnenju ne bo še končala: "Na Poljsko gremo vsi po zmago, če ne greš tja po zmago, je bolje, da ostaneš doma."

Metod Ropret ni zgolj predsednik slovenske odbojkarske zveze, temveč tudi oče Gregorja Ropreta. "Verjamem, da nisem edini, ki so ga preplavila čustva. Tako čustvene ekipe v življenju nisem videl. Igrajo bolje, kot znajo, na krilih teh gledalcev. Ob takšnih razmerah, proti tako razigranemu nasprotniku se je zelo težko vrniti. Ko igrajo drug za drugega, jih je res težko premagati. To so občutili tudi Ukrajinci. Uvrstitev med najboljše štiri na svetu je neverjeten uspeh," je po tekmi dejal ponosni oče in predsednik OZS. Tine Urnaut se dobro zaveda, s kom se bo Slovenija soočila v Katovicah. Italijani so jih na lanskem evropskem prvenstvu v finalu že premagali: "Nivo odbojke Italijanov je zelo zelo visok. Čaka nas zelo, zelo težka tekma, ampak najprej se moramo spočiti, nabrati energijo in potem se bomo osredotočili na Italijane."

icon-expand Slovenija - Ukrajina FOTO: Luka Kotnik