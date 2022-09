Cretu: Še vedno je v igri medalja, fantje vedo, kako je treba odigrati

Slovenci so verjeli, da se lahko prebijejo v veliki finale svetovnega prvenstva, toda tokrat je bila italijanska ovira enostavno previsoka. Azzurri so odigrali fantastično tekmo. Slovenski odbojkarji so se trudili, a jim igra ni stekla, tako kot običajno, to je dejal tudi selektor Gheorghe Cretu: "Naredili smo preveč napak v napadu. Oba naša podajalca nista igrala povsem tako kot smo se dogovorili. Na trenutke smo sprejemali napačne odločitve. Ves čas sem poudarjal, da ko bodo prišle fizično močne ekipe, da bomo morali igrati igro, kakršna krasi Slovenijo. A to se nam tokrat ni izšlo. Vsak igralec je morda hotel nekoliko preveč. Včasih si želiš preveč, pričakovanja so prevelika. A pozitivno je to, da smo se vselej pobrali, se borili in to kaže na kakovost te ekipe. Italija ni v vseh trenutkih nadzorovala tekme, a z našimi napakami smo jim danes marsikaj omogočili."

Podobnega mnenja je bil tudi Gregor Ropret: "V začetkih nizov nismo igrali tako, kot bi morali in tako kot smo se dogovorili. Italijani so bili sicer odlični, predvsem v bloku. Vemo, da so prav v tem elementu ena najboljših ekip na sveta, zato bi morali biti v napadih bolj potrpežljivi. Igrati bi morali visoke žoge, iskati točke na druge načine. Na začetku smo jim preveč podarili, potem pa so se oni razigrali, sploh v napadu, zaključili veliko število težkih žog. Proti taki Italiji je bilo zelo težko igrati."