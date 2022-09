Dan D za slovensko odbojko, na vrsti je Italija

Slovenski odbojkarji bodo v soboto v dvorani Spodek v Katovicah odigrali tekmo, ki bi lahko bila zapisana v zgodovino slovenske odbojke. Polfinale svetovnega prvenstav je zagotovo nekaj, kar še nismo zasledili v naši majhni državi. Fantje so dobro pripravljeni, tudi prizorišče jim ni tuje. "Ja, res je prihajamo iz Stožic, kjer je bila podpora navijačev res fenomenalna, toda sam mislim, da bodo tudi tukaj prišli v zares velikem številu. Nam je razumljivo, najpomembnejša podpora družin in prijateljev, in večina od njih bo tukaj, seveda. To je tisto ključno, mi pa moramo igrati, smo navajeni igrati pred tujimi množicami in to je tisto, kar je pomembno," je po petkovem prvem treningu povedal Jan Kozamernik.

"V petek smo si malo ogledali dvorano, jo začutili in se spet vrnili na tisto evropsko prvenstvo, lanskega leta in nič, občutki so dobri, vsi se počutimo super. Veseli smo, da smo tukaj," je še dodal.