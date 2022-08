Dvoboj Brazilije in Katarja v Stožicah uvod v 3. krog SP

Francozi so v vlogi velikega favorita proti Kameruncem, ki imajo na "kontu" dva poraza, derbi skupine bo, kot že omenjeno, med Slovenijo in Nemčijo na večerni tekmi. V skupini B je na prvem mestu Brazilija s petimi točkami, druga je Kuba s štirimi, na tretjem je Japonska s tremi, zadnji pa so Katarci brez točk.

V skupini B je v najboljšem položaju za osvojitev prvega mesta v skupini Brazilija z dvema zmagama in velik favorit za zmago proti Katarju, ki je uvodni tekmi SP končal s porazoma in bo verjetno tudi končal skupinski del na repu skupine. Bolj zanimivo bo na tekmi med Japonsko in Kubo, reprezentanci loči točka, oboji so zabeležili po eno zmago in en poraz. Točko več imajo Kubanci in so zato v rahli prednosti, točko so dobili pri porazu proti Braziliji zaradi odigranih petih nizov.