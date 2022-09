Dejan Vinčić: To, kar mi doživljamo v Stožicah, doživi redkokdo

Po preprosti zmagi proti Nemcem v zadnji skupinski tekmi (3:0) in odličnem začetku osmine finala, ko so vodili 2:0, je sledil odločen odgovor gostov. Izgubljen niz je selektorja Georgheja Cretuja pognal v akcijo in s klopi sta na parket poletela Rok Možič in Gregor Ropret, ki je zamenjal Dejana Vinčića. "Vedeli smo, da nam ne bo lahko. Nemci znajo igrati odbojko in niso kar tako v vrhu svetovne odbojke. Veseli me, da smo zdržali vse pritiske. Tudi igralci, ki so prišli s klopi (Gregor Ropret in Rok Možič), so opravili odlično delo," je po srečanju dejal Vinčić.