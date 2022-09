Dobra volja že na letalu, v obeh taborih zagotavljajo pravi spektakel na igrišču

Na letošnjem svetovnem prvenstvu, ki sta ga skupaj organizirali Slovenija in Poljska, bo imela slovenska reprezentanca možnost, da se Italijanom oddolži za tisti boleči lanski poraz. Tako naši fantje kot tudi naši sosedi so prvenstvo začeli v Ljubljani, v četrtek popoldan pa skupaj pripotovali v Katovice. Skupinski del tekmovanja so oboji opravili uspešno, Italija je bila do tekme osmine finala brez oddanega niza, nato je imela dve precej težki nalogi tako proti Kubi kot tudi Franciji. Slovencem so nekaj težav v skupinskem delu tudi povzročili Francozi, z Nemci pa so dvakrat opravili brez večjih težav. Ukrajina se je sprva zdela najtežji zalogaj, toda na koncu so bili uspešni. Tako Slovenci kot Italijani so lahko v sredo zvečer začeli pakirati kovčke.

Na letalu je bila po pripovedovanju obeh taborov dobra volja, nekaj te je preprečila le nevihta, ki je oboje za dlje časa prikovala na sedež letala. Ti so namreč po pristanku še približno dve uri čakali, da so se vremenske razmere izboljšale in da so lahko izstopili. Da je bilo kljub vsemu veliko pozitivnega vzdušja, pove tudi spodnja fotografija, na kateri sta Mitja Gasparini in Simone Anzani, ki se dobro poznata in sta tudi velika prijatelja, bila sta soigralca v Veroni. Srečala sta se tudi na petkovem treningu, kjer sta malo v šali tudi občudovala obutev drug drugega.